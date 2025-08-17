Asesinan a Camilo Ochoa en Morelos; filtran videos del influencer contestando a amenazas en TikTok

La noche del pasado sábado 16 de agosto la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos dio a conocer el asesinato del creador de contenido Camilo Ochoa Delgado "El Alucín" al interior de su casa en la colonia Lomas de Cuernavaca en el municipio de Temixco.

De acuerdo con información oficial, los vecinos habrían reportado múltiples detonaciones de arma de fuego dentro del domicilio, donde luego de un rato elementos de seguridad y de asistencia médica confirmaron su deceso por impactos de bala. Asimismo, a través de un comunicado, la Fiscalía señaló que se están siguiendo los protocolos de investigación para dar con los responsables y esclarecer la situación.

Ochoa era reconocido en redes sociales por compartir en su cuenta de TikTok contenido sobre su pasado como ex miembro del Cártel de Sinaloa, en un intento por concientizar y advertir a las nuevas generaciones sobre las consecuencias que trae el involucrase con el crimen organizado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos confirmó el homicidio de Camilo Ochoa Delgado el sábado 16 de agosto de 2025 en la colonia Lomas de Cuernavaca, municipio de Temixco. Foto: Captura de pantalla en instagram

Usuarios filtran videos de Camilo Ochoa respondiendo a amenazas

Luego del fallecimiento del influencer sinaloense de 42 años, diversos usuarios y medios de comunicación compartieron en redes sociales algunos videos en los que Ochoa hablaba sobre las condiciones de inseguridad que atraviesa el estado de Sinaloa y los estragos que deja la actividad delictiva en las empresas y el pueblo mexicano.

Algunos de los fragmentos de estos videos publicados en TikTok, muestran al creador de contenido respondiendo a comentarios de advertencia y mensajes de presuntas amenazas que usuarios anónimos dejaban en su perfil. "Ve a Culiacán, te están esperando", escribían.

Ante tal comentario, Ochoa respondía de manera burlona y con risas irónicas: "Es la misma distancia de aquí a Culiacán que de Culiacán para acá. Si tantas ganas tienen, vénganse, vénganse, aquí también hay con queso", develando la "guerra digital" que el creador de contenido enfrentaba con los miembros de otras facciones criminales.

Así es como el youtuber asesinado Camilo Ochoa retaba meses atrás a la Mayiza en videos de tiktok.

El youtuber era famoso por aparecer con diversas figuras como Gafe423, Gusgri, entre otros. pic.twitter.com/NIDZ7xHuIu — Nota Roja Chihuahua (@NotaRojaChih) August 17, 2025

Por otro lado, en una reciente entrevista realizada por la periodista Adela Micha, el influencer reveló haber tenido roces con algunos miembros de grupos criminales, de quienes recibió, en numerosas ocasiones, amenazas desde diciembre del año pasado.

Finalmente, este suceso sorprendió a gran parte de la comunidad local y digital, pues vuelve a poner sobre la mesa la autenticidad de los volantes distribuidos en Culiacán en enero de 2025, en los que su nombre figuraba en la lista, vinculándolo como colaborador financiero de la facción de "Los Chapitos", junto al cantante Peso Pluma y el influencer Markitos Toys.

