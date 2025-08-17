En vísperas del regreso a clases, miles de mexicanos siguen en busca de planes divertidos para hacer en vacaciones en compañía de la familia y los amigos, compartiendo de grandes momentos y disfrutando lo que queda del verano 2025.

Para aquellos que siguen buscando entretenimiento en esta temporada vacacional, hay buenas noticias, ya que esta semana la Cineteca Nacional de la Ciudad de México conmemora el cine nacional con motivo del "Día del Cine Mexicano".

La Cineteca Nacional celebra el cine mexicano

Ante ello, la Cineteca Nacional Chapultepec se convertirá en la sede de la Semana del Cine Mexicano, con proyecciones gratuitas de algunos de los títulos más representativos del género en sus renovadas instalaciones, puestas a la disposición del público el pasado 15 de agosto, luego de su apertura total.

Consulta la programación gratuita de la Cineteca Nacional Chapultepec en el marco del "Día del Cine Mexicano". Foto: Redes Sociales

De esta forma, del 16 al 21 de agosto del 2025, la Cineteca proyectará en sus 8 salas cerca de 33 funciones cinematográficas. A continuación te mostramos algunos de los títulos presentes en la cartelera de la semana.

Funciones gratuitas en la Cineteca Nacional Chapultepec

La cartelera para la "Semana del Cine Mexicano" cuenta con un gran número de obras fílmicas nacionales que van desde películas animadas y documentales hasta cortometrajes y producciones modernas del cine mexicano.

El día lunes 18 de agosto sorprenderá a los espectadores con la proyección en la Sala 1 del documental "En el hoyo" de Juan Carlos Rulfo a las 13:00 horas y el filme "Las niñas bien" de Alejandra Márquez Abella a las 16:00 horas. Además de la cinta "Río escondido" de Emilio Fernández a las 13:00 horas y el documental "¿Qué les pasó a las abejas?" de Adriana Otero y Robin a las 16: horas, en la Sala 2.

📆 Del 16 al 21 de agosto la Cineteca Nacional Chapultepec 🟢 será la sede de la SEMANA DEL CINE MEXICANO 🎬, con proyecciones gratuitas de títulos como DOS TIPOS DE CUIDADO, HUESERA, RÍO ESCONDIDO, entre otros, ¡Te esperamos!



✨ Conoce la cartelera en 👉 https://t.co/mgn3cU376C pic.twitter.com/wUE0KSJDNj — Cineteca Nacional (@CinetecaMexico) August 16, 2025

Por otro lado, el día martes 19 de agosto se proyectará el filme "Nudo mixteco" de Ángeles Cruz a las 13:00 horas en la Sala 2 y el documental "Tempestad" de Tatiana Huezo a las 13:15 horas en la Sala 4.

Así mismo, el día miércoles 20 de agosto se proyectaran distintos títulos como la cinta animada "La leyenda de las momias de Guanajuato" de Alberto Rodríguez a las 13:30 horas y el filme "Mamá" de Xun Sero a las 16:30 horas en la Sala 5.

Finalmente, para el día jueves 21 de agosto, las funciones destacadas son la película "Nómadas" de Emiliano Ruprah a las 13:15 horas y la proyección del documental "Resurrección" de Eugenio Polgovsky a las 16:15 en la Sala 3.

Si quieres conocer la cartelera completa, visita la plataforma digital de la Cineteca Nacional Chapultepec, donde podrás consultar el día, el horario y la clasificación para las funciones que desees disfrutar.

