La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que la autollamada cuarta transformación es un símbolo de justicia social, ambiental y para las mujeres.

Al encabezar el Día del Cine Mexicano en la Cineteca Nacional de Chapultepec, Sheinbaum Pardo recordó el proceso para lograr este espacio cultural y acusó que se quería hacer un desarrollo habitacional “para los más ricos”.

“Este es un símbolo de lo que representa la cuarta transformación; es convertir una fábrica de armas en un espacio público para todo el pueblo de México; es convertir un espacio militar en una zona cultural; es, en vez de privatizar un espacio público, hacerlo un espacio para todos y para todas.

Cineteca de Chapultepec. Foto: Diego Prado/EL UNIVERSAL

“Es un símbolo de lo que representa la cuarta transformación, que lleve el nombre de justicia, justicia en todos los sentidos, justicia social (...) Es justicia ambiental porque recupera la naturaleza en esta zona. Y hoy, una más justicia para las mujeres, porque está Cineteca abre su espacio para darle el espacio a las mujeres indígenas, es justicia en el más amplio sentido de la palabra y eso llena el corazón, llena el sentimiento y llena por supuesto el pensamiento”, expresó la Presidenta.

Destacó que la Cineteca de Chapultepec se complementa con áreas verdes, una escuela de cine, una escuela de artes y oficios, la bodega nacional, la Universidad de la Salud, el Cablebús y el Tren El Insurgente.

“Es una recuperación del espacio público extraordinario”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ante las personas asistentes, la Mandataria federal comentó que salieron de la pobreza casi 14 millones de personas, desde 2018 al 2024.

