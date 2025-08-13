Este 12 de agosto, la caída de un elevador en la plaza comercial Mitikah dejó como saldo a un hombre de 47 años y una mujer de 60 heridos. Este hecho llevó al INVEA (Instituto de Verificación Administrativa) a suspender las actividades, incluidas las funciones de cine.

A través de redes sociales, usuarios han expresado su incertidumbre sobre qué pasará con las funciones programadas en el cine de la plaza, ya que se tenían previstos varios estrenos para los próximos días y semanas.

De acuerdo con las autoridades el recinto permanecerá cerrado hasta que se subsanen las fallas y se garantice la seguridad de visitantes y trabajadores.

¿Cuándo suspendieron las funciones del cine en Plaza Mitikah?





Sin emitir un comunicado, Cinépolis Mitikah, a través de su página web y su app, ya no permite la compra de boletos a partir de hoy y suspendió funciones de sus 18 salas hasta el 24 de septiembre.

Al momento de seleccionar los asientos, aparece un error que dice: “Función no disponible. (101)” y, en la parte superior, el mensaje: “¡Lo siento, Wilson, lo siento!”. El cine tenía programados las cintas más esperadas del año y las premieres.

¿Qué estrenos se suspendieron en Cinépolis Mitikah?





Este jueves 14 de agosto, en los cines de México, se estrenarán “Shadow Force: Sentencia de muerte” y “Drácula”, dirigida por el emblemático director Luc Besson, pero el cine de Plaza Mitikah permanecerá cerrado.

Entre otros estrenos previstos estaban la proyección de la saga de películas de “El Conjuro”, “THE WARNING en Vivo desde el Auditorio Nacional” y el documental “Andrea Bocelli: Because I Believe”.

Cinépolis Mitikah no permite comprar entradas de cine. Foto: Captura de pantalla.

Las funciones tanto en salas tradicionales, Junior, 4DX, Screen X y VIP fueron canceladas en su totalidad, sin posibilidad de adquirir boletos. Usuarios en redes sociales como X han solicitado a Cinépolis información sobre reembolsos y qué procedimiento deben seguir.

¿Se harán reembolsos de los boletos en Mitikah?





De acuerdo con Luis Mendoza Acevedo, alcalde de Benito Juárez, personal del INVEA colocó sellos de suspensión de actividades en Plaza Mitikah y anunció que el lugar permanecerá bajo supervisión.

Personal del INVEA adscrito a la alcaldía Benito Juárez colocó sellos de suspensión de actividades en Plaza Mítikah. Se continuará en la supervisión del lugar. pic.twitter.com/NWDU8bd4zY — Luis Mendoza Acevedo (@LuisMendozaBJ) August 13, 2025

El Centro comercial ha estado rodeado de diversas polémicas desde amenazas de muerte a comerciantes hasta denuncias por supuestamente quitarles el agua a vecinos de Xoco.

Quienes compraron boletos para funciones en Cinépolis Mitikah podrán solicitar su reembolso a través de la cuenta de X @AyudaCinepolis o mediante el número de atención a clientes de Cineticket: 55 2122 6060.