Coreografías, talleres y cine, en el primer Festival de danzas negras

Así es el diseño de los espacios para lo que fue el Centro SCOP

Muere Henri Donnadieu, promotor cultural y fundador del mítico bar “El Nueve”

El Nueve, 140 metros cuadrados de libertad

Orgasmo femenino en el centro de la literatura; colectivo presenta antología para derribar prejuicios

“Seguiré para repatriar el Penacho de Moctezuma”: Xokonoschtletl Gómora

La premier de “Mirreyes vs Godinez: Las Vegas” fue detenida esta noche de manera abrupta, tras , al sur de la Ciudad de México, donde se desarrollaba el evento.

El elenco integrado entre otros por Regina Blandón, Michelle Rodríguez, Diana Bovio y Daniel Tovar, lo mismo que decenas de invitados, fue desalojado mientras corría la función en varias salas del complejo Cinépolis del lugar.

La suspensión de actividades en toda la Plaza fue decisión de Protección Civil luego de confirmarse a dos personas heridas por el incidente.

“Estamos tristes”, dijo un integrante de la producción del filme en alusión a lo ocurrido.

Los actores no fueron informados en el momento de los motivos por la suspensión de la cinta, enterándose minutos después.

“Estuvo raro, nadie sabía nada”, expresó un miembro del staff del evento.

“Mirreyes vs Godinez: Las Vegas”, que estrena en salas este jueves, tuvo con normalidad su tradicional alfombra roja en la explanada del centro comercial, ubicada en la planta baja.

Decenas de jóvenes se dieron cita para pedirle un autógrafo a Blandón, una selfie a Michelle y gritarle a Bovio que la amaban.

“Somos una familia, grandes amigos, llevamos ocho años haciendo esto”, dijo Blandón sobre la cuarta entrega de los personajes, quienes debutaron en 2019.

