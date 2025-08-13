¿Cómo es Mitikah?; la plaza comercial de CDMX donde se desplomó un elevador

El pasado 12 de agosto, un elevador de la plaza comercial Mitikah sufrió una falla eléctrica que provocó su caída con tres paradas bruscas, lo que lesionó a dos personas: un hombre de 47 años y una mujer de 60.

Ambos eran clientes de una tienda departamental dentro del complejo y presentaron posibles luxaciones —una en la cabeza y otra en el fémur izquierdo— además de múltiples contusiones.

Personal de Protección Civil de la alcaldía Benito Juárez acudió de inmediato al lugar para rescatar a los heridos y trasladarlos a un hospital cercano.

El recinto permanecerá cerrado hasta que se subsanen las fallas y se garantice la seguridad de visitantes y trabajadores.

¿Cómo es Mitikah?

Mitikah es un desarrollo inmobiliario de usos mixtos considerado el más grande de América Latina en su tipo.

Está ubicado en la alcaldía Benito Juárez y fue inaugurado oficialmente el 23 de septiembre de 2022.

El centro comercial cuenta con 120 mil metros cuadrados de área rentable distribuidos en cinco niveles, que albergan cerca de 280 locales. Su oferta incluye moda, accesorios, entretenimiento, gastronomía, tiendas departamentales y un cine.

Entre sus marcas ancla se encuentran Palacio de Hierro, Liverpool y Cinépolis, junto con firmas internacionales como H&M, Victoria’s Secret, Montblanc, Hugo Boss y Nike.

Además del centro comercial, Mítikah incluye torres de oficinas, más de 675 departamentos, consultorios médicos, un hospital y áreas verdes. Su diseño arquitectónico estuvo a cargo de despachos de renombre como Pelli Clarke Pelli, Sordo Madaleno y Ten Arquitectos.

El recinto permanecerá cerrado hasta que se subsanen las fallas y se garantice la seguridad de visitantes y trabajadores. Foto: Captura de pantalla en Instagram

