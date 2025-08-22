¿Qué es WPlace?; la plataforma donde se enfrentan internautas mexicanos y españoles por territorio

Más Información

En los últimos días, la plataforma se volvió tendencia por permitir a los usuarios intervenir un colocando pixeles en tiempo real, el cual rápidamente dio pie a la creatividad con llamativas ilustraciones.

La app se lanzó el pasado 25 de julio, como una continuación al proyecto creado hace algunos años por Reddit, el cual fue muy aceptado por los internautas y estuvo disponible en la red por tiempo limitado.

Ahora, Wplace es una versión extendida que se volvió viral por ser testigo de un fenómeno sin precedentes en la red, protagonizado por los usuarios mexicanos.

Desde el Metro de la CDMX hasta Betty la Fea, el fenómeno viral que convirtió al mundo en un lienzo; ¿qué es WPlace?. Foto: Archivo / WPlace
Desde el Metro de la CDMX hasta Betty la Fea, el fenómeno viral que convirtió al mundo en un lienzo; ¿qué es WPlace?. Foto: Archivo / WPlace

Usuarios mexicanos invaden España en Wplace

Con menos de un mes en la red, Wplace se convirtió en “territorio de guerra” entre los internautas, ya que de un momento a otro, banderas mexicanas se empezaron a multiplicar en el mapa de España, capturando la atención de los usuarios.

La idea de esta invasión surgió en chats de WhatsApp y Telegram, donde los usuarios se organizaron para ir invadiendo poco a poco, iniciando por las costas e ir marcando el territorio con pequeñas banderas y, posteriormente, con símbolos más grandes como dioses de las culturas prehispánicas y mensajes con grandes letras.

Ahora, se pueden observar elementos de cultura mexicana pirámides, catrinas, mascaras de luchador, sombreros tricolor, tacos al pastor, logos de equipos de fútbol y un enorme letrero que dice "Nueva Tenochtitlán".

@minerick07

WPLACE España vs México Ya estamos Conquistando SEVILLA 🔥 LLEGAREMOS A MADRID EN UNOS DÍAS. #wplace #wplacemexico #wplaceinvacion

♬ sonido original - x ɪ ᴜ ʜ ᴄ ᴏ ᴀ ᴛ ʟ

¿Como ser parte de WPlace?

Actualmente el sitio cuenta con 4 billones de pixeles y cada segundo se multiplican, al aumentar su popularidad en la web, ya que para ser parte de la comunidad, solo es necesario acceder con un correo electrónico.

