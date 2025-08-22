¿Qué es WPlace?; la plataforma donde se enfrentan internautas mexicanos y españoles por territorio

En los últimos días, la plataforma Wplace se volvió tendencia por permitir a los usuarios intervenir un mapa mundial colocando pixeles en tiempo real, el cual rápidamente dio pie a la creatividad con llamativas ilustraciones.

La app se lanzó el pasado 25 de julio, como una continuación al proyecto creado hace algunos años por Reddit, el cual fue muy aceptado por los internautas y estuvo disponible en la red por tiempo limitado.

Ahora, Wplace es una versión extendida que se volvió viral por ser testigo de un fenómeno sin precedentes en la red, protagonizado por los usuarios mexicanos.

Leer también: ¿Cumplió promesa?; Milica presume "debut" de Ángel Avid tras victoria en Supernova Strikers y paraliza las redes

Desde el Metro de la CDMX hasta Betty la Fea, el fenómeno viral que convirtió al mundo en un lienzo; ¿qué es WPlace?. Foto: Archivo / WPlace

Usuarios mexicanos invaden España en Wplace

Con menos de un mes en la red, Wplace se convirtió en “territorio de guerra” entre los internautas, ya que de un momento a otro, banderas mexicanas se empezaron a multiplicar en el mapa de España, capturando la atención de los usuarios.

La idea de esta invasión surgió en chats de WhatsApp y Telegram, donde los usuarios se organizaron para ir invadiendo poco a poco, iniciando por las costas e ir marcando el territorio con pequeñas banderas y, posteriormente, con símbolos más grandes como dioses de las culturas prehispánicas y mensajes con grandes letras.

Ahora, se pueden observar elementos de cultura mexicana pirámides, catrinas, mascaras de luchador, sombreros tricolor, tacos al pastor, logos de equipos de fútbol y un enorme letrero que dice "Nueva Tenochtitlán".

Leer también: VIDEO: Mujer pierde el control en Cineteca Nacional tras reclamos por no callarse; la bautizan como “Lady Cineteca”

¿Como ser parte de WPlace?

Actualmente el sitio cuenta con 4 billones de pixeles y cada segundo se multiplican, al aumentar su popularidad en la web, ya que para ser parte de la comunidad, solo es necesario acceder con un correo electrónico.

También te interesará:

Adultos mayores con INAPAM; ¿cómo inscribirse al programa de Vinculación Productiva para recibir hasta 14 mil pesos?

Eclipse Solar más largo del siglo: conoce la duración del fenómeno astronómico; será visible en varias partes del mundo

Terremoto en Rusia: Abuelita se viraliza tras llevar a su nieto a “conocer” un tsunami; “Nunca había visto uno”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs