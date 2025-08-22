El pasado 21 de agosto un usuario expuso en redes sociales el comportamiento de una mujer en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México, quien perdió el control luego de que los asistentes la reprendieran por no guardar silencio durante la proyección de la película.

Mujer pierde el control tras reclamos en la Cineteca Nacional

El altercado ocurrió durante la noche del jueves, luego de finalizar la proyección de la cinta "Eddington" de Ari Aster en una de las salas de la Cineteca Nacional en la CDMX.

Según con las declaraciones de los testigos, una mujer de aproximadamente 25 años, no paró de hablar y gritar durante toda la función, lo que provocó la molestia de los asistentes.

Lee también: Tunden a Ibai Llanos tras no saber hacer chilaquiles; "lo siento mexicanos", dice el streamer

VIDEO: Mujer pierde el control en Cineteca Nacional tras reclamos por no callarse; la bautizan como “Lady Cineteca”. Foto: Captura de pantalla

De acuerdo con lo narrado por el usuario @PadronJaramillo en la plataforma de 'X', durante la proyección de la cinta, una de sus acompañantes se acercó a la mujer para pedirle que guardará silencio.

Sin embargo, aquel reclamo fue tomado como una agresión por parte de la joven, haciendo que reaccionara de manera violenta con los asistentes. "Si te molesta, lárgate. A mi no me vas a llamar loca", gritó la mujer.

Por otro lado, los acompañantes de la joven lucharon por frenar sus ataques, los cuales escalaron rápidamente al contacto físico. Luego de tranquilizar a su compañera, estos se disculparon con los espectadores y la mujer explicó la razón de su comportamiento, revelando de esta forma que padecía de ataques de ira y ansiedad.

Lee también: ¿Cumplió promesa?; Milica presume "debut" de Ángel Avid tras victoria en Supernova Strikers y paraliza las redes

#LadyCineteca 1/4



Mis amigos y yo fuimos esta noche a ver Eddington de Ari Aster a la @CinetecaMexico y, al final de la cinta, una amiga le dijo a otra chica (que habló y gritó durante toooda la función) que dejara de hacerlo y de pronto perdió el control.



Lo que… pic.twitter.com/0ODkwAjIx4 — Sebastián Padrón (@PadronJaramillo) August 22, 2025

Finalmente, más allá de la discusión, el usuario denunció la falta de seguridad en el interior de las instalaciones, pues explicó que uno de los asistentes tuvo que ir en busca de los elementos de seguridad, ya que casi después de 20 minutos de iniciado el conflicto, el personal del recinto se mantenía ausente.

Además, el usuario, identificado como Sebastián Padrón, detalló que cuando el personal de seguridad se hizo presente en el lugar, estos no ahondaron demasiado en la situación y sin darle mayor relevancia solo dijeron: "ah, no pasó de lo verbal", exhibiendo la ausencia de protocolos de seguridad efectivos.

Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en compartir su postura en redes sociales y dar paso a un profundo debate, el cuál se dividió en aquellos que resaltaron la falta de empatía ante las personas que padecen algún tipo de condición como lo es la ansiedad y aquellos que cuestionaron intensamente el comportamiento de la mujer, apodándola como "Lady Cineteca".

También te interesará:

¿Quién era Raphaël Graven?; el streamer francés que murió durante una transmisión en vivo

Erika Buenfil denuncia robo en plaza Mítikah; acusa que personal de seguridad "no ayudó en nada"

¿Cuándo empieza la temporada de frentes fríos en México?; estos serán los estados más afectados, según el SMN

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm/dcs