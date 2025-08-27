Más Información

Usuarios dedican corrido a Alito Moreno; tema se vuelve viral tras enfrentamiento con Noroña

Usuarios dedican corrido a Alito Moreno; tema se vuelve viral tras enfrentamiento con Noroña

Alito vs Noroña: enfrentamiento produce la mejor lluvia de memes; usuarios no perdonan

Alito vs Noroña: enfrentamiento produce la mejor lluvia de memes; usuarios no perdonan

Salinas Pliego y Chumel Torres reaccionan a pelea entre Noroña y Alito; esto dijeron

Salinas Pliego y Chumel Torres reaccionan a pelea entre Noroña y Alito; esto dijeron

Adultos Mayores con INAPAM: a partir de esta edad puedes registrarte en 2025; no te pierdas los beneficios de esta tarjeta

Adultos Mayores con INAPAM: a partir de esta edad puedes registrarte en 2025; no te pierdas los beneficios de esta tarjeta

¿No recogiste tu tarjeta de uniformes y útiles escolares?; descubre dónde y cuándo ir por ella

¿No recogiste tu tarjeta de uniformes y útiles escolares?; descubre dónde y cuándo ir por ella

Tras el revuelo generado por el enfrentamiento entre y Alejandro Moreno Cárdenas este 27 de agosto, las imágenes de los políticos peleando se volvieron tendencia.

El enfrentamiento ocurrió durante la clausura de la asamblea, mientras se escuchaba el Himno Nacional, fue ahí cuando el priista se acercó al Presidente del Senado para reclamarle, presuntamente por no dejarlo hablar y ambos comenzaron a forcejear por unos segundos.

En los videos difundidos en redes sociales se muestra cuando empuja a Noroña y luego lo golpea en el cuello, mientras el morenista trata de eludir el golpe. El momento del enfrentamiento se viralizó rápidamente.

Leer también:

¿Qué dice el corrido de Alito Moreno?

La pelea desató todo tipo de reacciones entre los internautas, desde olas de memes, hasta corridos relatando lo que pasó durante la asamblea.

La tema dedicado al priista fue compartido por el usuario @miguel_quintana y se volvió viral.

Alito Moreno, valiente y cabrón, le dio a Fernández Noroña su lección. Un madera*** en seco directo al hocico por hocicón, traidor… y por cínico.

Subió Alito con todo el honor, sin pedir permiso llegó con valor, mientras el Himno sonaba en el aire, Noroña temblaba ya no le salía el aire.

‘¡Dame la palabra!’, le gritó sin miedo y Noroña bajó la cara, se hizo pen*** muy gallito en redes, muy macho al hablar pero frente Alito se quiso rajar"

Leer también:

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses