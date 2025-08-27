Alito vs Noroña: enfrentamiento produce la mejor lluvia de memes; usuarios no perdonan

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, acaparó la atención mediática de nueva cuenta, al protagonizar junto a Alejandro Moreno Cárdenas, una pelea al término de la sesión de la Comisión Permanente de este 27 de agosto.

El enfrentamiento ocurrió durante la clausura de la asamblea, mientras los legisladores entonaban el Himno Nacional, fue ahí cuando el priista le reclamó a Noroña, presuntamente por no dejarlo hablar y ambos comenzaron a forcejear durante unos segundos.

En los videos difundidos en redes sociales se muestra cuando Alito Moreno empuja al presidente del Senado y luego le tira un manotazo al cuello, mientras el morenista trata de eludir el golpe. El momento del enfrentamiento se viralizó rápidamente desatando una ola de memes.

🚨#AlMomento Alejandro Moreno y Fernández Noroña se enfrentan al término de la sesión de la Comisión Permanente. pic.twitter.com/Ump8WnA7wN — El Universal (@El_Universal_Mx) August 27, 2025

Los mejores memes que dejó la pelea entre Alito y Noroña

Una vez más, los internautas compararon el clip con las escenas más épicas de Los Simpson.

Los políticos protagonizaron un acalorado enfrentamiento al término de la sesión de la Comisión Permanente. Fotos: Redes Sociales

En esta ocasión los usuarios apoyaron a Alito durante la pelea.

Los políticos protagonizaron un acalorado enfrentamiento al término de la sesión de la Comisión Permanente. Fotos: Redes Sociales

Asimismo, se mencionó que tiene una carrera prometedora en el mundo del boxeo.

Los políticos protagonizaron un acalorado enfrentamiento al término de la sesión de la Comisión Permanente. Fotos: Redes Sociales

Usuarios en redes sociales revivieron un paralelismo, con los reporteros que se encontraba en vivo y al fondo del pleno se veía a los legisladores en medio de la pelea.

Otro de los momentos clave del enfrentamiento, fue cuando un camarógrafo se atravesó y fue empujado por Alito. Y más tarde apareció con un collarín y el brazo vendado.

Los políticos protagonizaron un acalorado enfrentamiento al término de la sesión de la Comisión Permanente. Fotos: Redes Sociales

Tras el escándalo de la casa de 12 millones de pesos de Noroña, los internautas no dejaron de lado que así llegaría el presidente de Senado a su residencia en Tepoztlán.

Los políticos protagonizaron un acalorado enfrentamiento al término de la sesión de la Comisión Permanente. Fotos: Redes Sociales

El priista arrasó durante esta ola de memes.

Los políticos protagonizaron un acalorado enfrentamiento al término de la sesión de la Comisión Permanente. Fotos: Redes Sociales

*Con información de Víctor Gamboa

