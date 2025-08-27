Salinas Pliego y Chumel Torres reaccionan a pelea entre Noroña y Alito; esto dijeron

Más Información
Este miércoles 27 de agosto, al término de la sesión de la Comisión Permanente, el senador Alejandro Moreno Cárdenas protagonizó un acalorado enfrentamiento con el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien presuntamente le negó la palabra al priista y clausuró la asamblea.
Durante el cierre de la sesión, y con el Himno Nacional de fondo, el priista se acercó para reclamarle airadamente a Noroña por no dejarlo hablar y ambos comenzaron a forcejear por unos segundos.
En los videos difundidos en la web se muestra cuando Alito Moreno empujó a Noroña y luego le tira un manotazo al cuello, mientras el morenista trata de esquivar el golpe. El momento del enfrentamiento se viralizó rápidamente en redes sociales, provocando las reacciones de personalidades como Ricardo Salinas Pliego y Chumel Torres.
Salinas Pliego y Chumel Torres reaccionan a pelea entre Noroña y Alito
Tras generar cientos de críticas por el destape de la compra de una casa valuada en 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, Noroña se envolvió en otra polémica al protagonizar este altercado.
El comunicador Chumel Torres compartió por medio de ‘X’, antes Twitter, el momento en que Alito Moreno y Noroña se empezaron a empujar: “Nacos. Punto”, escribió.
Aunado a ello, el dueño de Tv Azteca, Ricardo Salinas Pliego compartió otro ángulo de este momento que circula en la red, diciendo: “Como todo buen zurdo de mier*** - el chango león sale corriendo - es un cobarde!”. Haciendo énfasis en que Noroña huyó rápidamente de la escena.
*Con información de Víctor Gamboa
