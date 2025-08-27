Más Información

Salinas Pliego y Chumel Torres reaccionan a pelea entre Noroña y Alito; esto dijeron

Salinas Pliego y Chumel Torres reaccionan a pelea entre Noroña y Alito; esto dijeron

Adultos Mayores con INAPAM: a partir de esta edad puedes registrarte en 2025; no te pierdas los beneficios de esta tarjeta

Adultos Mayores con INAPAM: a partir de esta edad puedes registrarte en 2025; no te pierdas los beneficios de esta tarjeta

¿No recogiste tu tarjeta de uniformes y útiles escolares?; descubre dónde y cuándo ir por ella

¿No recogiste tu tarjeta de uniformes y útiles escolares?; descubre dónde y cuándo ir por ella

Casa de Noroña de 12 mdp; Verástegui critica a senador tras exponer departamento “millonario” de Azucena Uresti

Casa de Noroña de 12 mdp; Verástegui critica a senador tras exponer departamento “millonario” de Azucena Uresti

Mi Beca para Empezar 2025: ¿cuándo inicia el registro?; esto se sabe

Mi Beca para Empezar 2025: ¿cuándo inicia el registro?; esto se sabe

Este miércoles 27 de agosto, al término de la sesión de la Comisión Permanente, el senador Alejandro Moreno Cárdenas protagonizó un acalorado enfrentamiento con el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien presuntamente le negó la palabra al priista y clausuró la asamblea.

Durante el cierre de la sesión, y con el Himno Nacional de fondo, el priista se acercó para reclamarle airadamente a Noroña por no dejarlo hablar y ambos comenzaron a forcejear por unos segundos.

En los videos difundidos en la web se muestra cuando empujó a Noroña y luego le tira un manotazo al cuello, mientras el morenista trata de esquivar el golpe. El momento del enfrentamiento se viralizó rápidamente en redes sociales, provocando las reacciones de personalidades como .

Leer también:

Pleito entre Alejandro Moreno Cárdenas, y Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, al finalizar la última sesión ordinaria de la Comisión Permanente este miércoles 27 de agosto de 2025. Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro
Pleito entre Alejandro Moreno Cárdenas, y Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, al finalizar la última sesión ordinaria de la Comisión Permanente este miércoles 27 de agosto de 2025. Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro

Salinas Pliego y Chumel Torres reaccionan a pelea entre Noroña y Alito

Tras generar cientos de críticas por el destape de la compra de una casa valuada en 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, Noroña se envolvió en otra polémica al protagonizar este altercado.

El comunicador Chumel Torres compartió por medio de ‘X’, antes Twitter, el momento en que Alito Moreno y Noroña se empezaron a empujar: “Nacos. Punto”, escribió.

Leer también:

Aunado a ello, el dueño de Tv Azteca, Ricardo Salinas Pliego compartió otro ángulo de este momento que circula en la red, diciendo: “Como todo buen zurdo de mier*** - el chango león sale corriendo - es un cobarde!”. Haciendo énfasis en que Noroña huyó rápidamente de la escena.

*Con información de Víctor Gamboa

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses