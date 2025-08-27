Casa de Noroña de 12 mdp; Verástegui critica a senador tras exponer departamento “millonario” de Azucena Uresti

Tras difundirse el costo de la casa del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, la cual se encuentra en Tepoztlán, Morelos y fue valuada en 12 millones de pesos, la propiedad del morenista generó decenas de críticas en redes sociales.

Ante ello, el senador arremetió contra la periodista Azucena Uresti, exponiendo el valor del departamento donde vive; "Aquí ⁦Azucena Uresti en el gimnasio del edificio de Reforma 77, donde dice que no vive en un departamento de 13 millones de pesos. Que con sus cuentas y a crédito, deben haber pagado 100 millones", escribió el político en su cuenta de X, donde añadió una fotografía de la presentadora en el gimnasio del edificio.

Casa de Tepoztlán del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Foto: Tomada de la cuenta de X de @jorgegogdl y Especial.

Verástegui critica a Noroña tras exponer departamento de Azucena Uresti

En su intento por defenderse de las críticas, el senador causó más controversia al señalar a la periodista, por lo que figuras como Eduardo Verástegui, se unieron a la polémica que continúa causando furor en la red.

Cabe señalar que al inicio de su escrito, el productor destacó que Noroña lo tiene bloqueado en redes sociales: “Este señor, cobarde y corrupto, me tiene bloqueado por siempre decirle la verdad”, dijo.

Este señor, cobarde y corrupto, me tiene bloqueado por siempre decirle la verdad. Pero aquí estamos.



Fíjense lo cínico y arrogante que puede llegar a ser. Está exponiendo a una periodista. Y ojo, no importa quién sea la periodista; lo grave es que él, desde una posición de… pic.twitter.com/QyA1k6IM0J — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) August 27, 2025

“Fíjense lo cínico y arrogante que puede llegar a ser. Está exponiendo a una periodista. Y ojo, no importa quién sea la periodista; lo grave es que él, desde una posición de poder, lo hace mintiendo y de manera autoritaria”, escribió Verastegui.

“Es él quien tiene que aclarar de dónde sacó el dinero para comprar una casa de 12 millones de pesos. No olvidemos que hace apenas unos años decía que no podía viajar en asiento premium por respeto a la austeridad republicana. Hoy, bueno… ya sabemos cómo viaja el señor. ¡CORRUPTO!”, añadió.

Tras sus declaraciones, los seguidores de Verástegui se unieron a la controversia con sus opiniones.

"Ella trabaja y gasta de su dinero, no del dinero de los impuestos del pueblo nunca hay comparación"

"A final de cuentas, si Azucena puede pagarse un departamento de 60 millones de pesos, no es servidora pública"

"Ese corruptazo es como fiera herida, tras ser exhibido, sólo está buscando a quién morder"

"Lo peor de la política mexicana"

