Casa de Noroña de 12 mdp; 5 cartones donde se olvida la austeridad republicana

¿Quién es Jessica Chastain?; la actriz de Hollywood que elogió a Sheinbaum

¿Cuáles son las efemérides de este 27 de agosto?; esto se sabe

¿Cómo es la BUAP?; la universidad de Puebla cuya aspirante a rectoría es Beatriz Gutiérrez Müller

Nestlé celebra 95 años en México con una campaña que busca reconectar a las familias en la mesa

El pasado 25 de agosto, el medio Eme Equis dio a conocer que , presidente del Senado, posee una residencia de 1,201 metros cuadrados, cuyo valor asciende a 12 millones de pesos.

El periodista Jorge García Orozco, autor de la investigación, compartió en su cuenta de X un breve recorrido por la casa ubicada en Tepoztlán, la cual fue adquirida con un crédito hipotecario.

La revelación sobre la lujosa casa desató una ola de reacciones en redes sociales. Entre ellas, distintos moneros aprovecharon la polémica para plasmar en cartones el contraste entre el discurso de austeridad republicana y el estilo de vida del senador.

5 cartones que retratan la falta de austeridad en casa de Noroña

El primero, titulado “Ostentosidad morenista” y realizado por el monero Kemchs, de , muestra a Noroña sentado en una lujosa silla, con una corona que lleva inscrito “4T”.

Foto: X
Asimismo, sostiene en brazos una casa como si fuera un trofeo, mientras bebe vino y a su lado hay una botella. Viste con lujo, portando diamantes en el cuerpo, y en un globo de diálogo dice: “No me quiero parecer a Gandhi, me quiero parecer a Andy”.

El segundo cartón, titulado: “¿Doce o dos?”, y compartido por Chavo del Toro, de El Economista, muestra a Gerardo Fernández Noroña sentado en un sillón, desnudo y con una corona, mientras se contrasta su casa valuada en 12 millones de pesos con el caso de “El Mayo” Zambada: “¿Los doce millones de la casa de Noroñas… o los dos semillones del prócer por ‘El Mayo’ y su cantada…?”, se lee en el texto, donde también aparece la figura de López Obrador.

Foto: X
“¿Qué pesa más vs la Cuarta?”, satirizando los escándalos que ponen en entredicho la narrativa de la austeridad en la 4T.

Por su parte, el monero Rictus, de El Financiero, compartió un cartón titulado: “La Casa de Noroña”, donde se observa a Noroña sonriendo frente a una mansión de estilo clásico. La fachada del edificio está construida con enormes letras que forman la palabra “HIPOCRESÍA”, lo que ironiza sobre la contradicción entre la lujosa propiedad y el discurso de austeridad que el político ha defendido públicamente.

Foto: X
El cuarto cartón, titulado: “Otro que fue sacado de la pobreza”, y hecho por el monero Jabaz, en colaboración con Milenio, muestra al presidente del Senado vestido de ratón, mientras posa con lujosas camionetas Volvo. Aunado a ello, Noroña dice: “En Morena hay facturas”, mientras que en un segundo diálogo se lee: “Y también facturas”.

Foto: X
Finalmente, el monero Paco Calderón de Reforma, compartió su cartón que muestra a Noroña siendo trapecista; no obstante, se observan dos carteles: “Noroña es pueblo”, acompañado de un hueso y “No tengo la obligación de ser austero” con un dulce sosteniendo el anuncio.

Foto: X
