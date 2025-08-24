Día del Abuelo 2025; ¿cómo usar tu Tarjeta INAPAM para recibir 6 mil 200 pesos?

Más Información

Con motivo del , los adultos mayores que cuenten con su tarjeta INAPAM pueden disfrutar de descuentos en transporte, medicinas, actividades culturales y recreativas.

Aquí te explicamos cómo usarla, los requisitos para obtenerla y los beneficios que ofrece.

Conoce aquí los descuentos que te brinda tu credencial del INAPAM en Walmart. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

¿Darán apoyo económico por el día del abuelo con la tarjeta INAPAM?

en México se celebra el 28 de agosto de 2025, y aunque ha circulado información sobre un supuesto apoyo económico de 6 mil 200 pesos para quienes tienen tarjeta INAPAM, dicha cifra es incorrecta.

La credencial no otorga pagos en efectivo; sin embargo, brinda acceso a múltiples beneficios y descuentos en servicios y comercios.

¿Cómo tramitar la tarjeta INAPAM 2025?

La tarjeta INAPAM es gratuita y está disponible para personas mayores de 60 años. Para obtenerla, se requiere presentar identificación oficial vigente, CURP actualizada, acta de nacimiento, comprobante de domicilio reciente y dos fotografías tamaño infantil.

Una vez emitida, la tarjeta permite acceder a tarifas reducidas en, servicios médicos, y entradas gratuitas o con descuento a museos y centros culturales.

También aplica en actividades recreativas y turísticas, incluyendo descuentos en durante fechas especiales como el Día del Abuelo.

Adultos mayores que presenten su tarjeta podrán obtener un descuento en estos restaurantes. Foto: Archivo El Universal

¿Cómo usar correctamente la Tarjeta INAPAM para obtener descuentos?

Para usar la tarjeta correctamente, los beneficiarios deben verificar que el comercio tenga convenio vigente, presentar su credencial al solicitar el servicio y confirmar las condiciones de la promoción, ya que los descuentos pueden aplicarse solo a ciertos productos o servicios.

¿Dónde registrarse para obtener apoyos económicos para adultos mayores?

Los adultos mayores interesados en apoyos económicos de programas sociales, como la deben acudir a los módulos del gobierno para inscribirse, llevando todos los documentos requeridos en original y copia.

Estos apoyos son distintos de los beneficios de la tarjeta INAPAM y dependen de programas específicos del gobierno federal o estatal.

Aunque no otorga pagos directos por el Día del Abuelo, la Tarjeta INAPAM sigue siendo una herramienta valiosa para los adultos mayores en México, permitiéndoles acceder a descuentos y beneficios que facilitan su vida diaria y fomentan su participación en actividades culturales y recreativas.

