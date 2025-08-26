¿Cómo es Tepoztlán?; el Pueblo Mágico de Morelos donde se ubica la casa de 12 mdp de Noroña

Más Información
María Antonieta de las Nieves: ¿qué es una crisis de ansiedad, episodio que sufrió “La Chilindrina”?; conoce sus síntomas
Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, desató una fuerte controversia, luego de que el periodista Jorge García Orozco, reveló que el morenista cuenta con una casa en Tepoztlán, valuada en 12 millones de pesos.
Rápidamente, el senador se volvió blanco de críticas, capturando interés entre los usuarios por las características de la propiedad, así como de su ubicación privilegiada en un pueblo mágico.
Por medio de redes sociales, Noroña señaló que la propiedad la está pagando a crédito y mencionó que su información patrimonial es pública.
Leer también: Exhiben casa de 12 mdp de Noroña, senador reconoce compra; "estoy pagando a crédito", dice
¿Cómo es Tepoztlán?
La propiedad se ubica en Tepoztlán, un pueblo mágico en Morelos que se encuentra muy cerca del sur de la Ciudad de México. Su clima cálido y energía mística, hace que este destino sea uno de los sitios turísticos más visitados.
En este lugar, una de las atracciones más conocidas es el Cerro del Tepozteco, un emblemático sendero con una pirámide en la cima, construida hace 800 años por los Xochimilcas, al que se puede subir para gozar de una vista panorámica de los alrededores
Leer también: Salinas Pliego reacciona al tour de la casa de Fernández Noroña de 12 mdp; esto dijo
En Tepoztlán también se encuentra el Museo de Arte Prehispánico Carlos Pellicer y el ex Convento de la Natividad, lugares que se pueden recorrer durante la visita a este pueblo.
De acuerdo con la Secretaría de Cultura, la palabra Tepoztlán significa “lugar donde abunda el cobre”, ya que proviene de la raíz etimológica de “tepozt-tli” fierro o cobre, y “tlan” abundancia o lugar.
Con información de Marco Hernández Cazares y Ana Karen Velázquez
También te interesará:
Adultos mayores con INAPAM; ¿cómo inscribirse al programa de Vinculación Productiva para recibir hasta 14 mil pesos?
Eclipse Solar más largo del siglo: conoce la duración del fenómeno astronómico; será visible en varias partes del mundo
Terremoto en Rusia: Abuelita se viraliza tras llevar a su nieto a “conocer” un tsunami; “Nunca había visto uno”
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dcs