¿Cómo es Tepoztlán?; el Pueblo Mágico de Morelos donde se ubica la casa de 12 mdp de Noroña

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, desató una fuerte controversia, luego de que el periodista Jorge García Orozco, reveló que el morenista cuenta con una casa en Tepoztlán, valuada en 12 millones de pesos.

Rápidamente, el senador se volvió blanco de críticas, capturando interés entre los usuarios por las características de la propiedad, así como de su ubicación privilegiada en un pueblo mágico.

Por medio de redes sociales, Noroña señaló que la propiedad la está pagando a crédito y mencionó que su información patrimonial es pública.

Aquí podemos ver al Senador Gerardo Fernández Noroña darnos un tour por su humilde casita de 12 millones de pesos y 1200 metros cuadrados en Tepoztlán.



Pasar de tener que vender libros para comer en 2013 y no pagar el IVA del Boing, a ser rico. ¡Esa es la transformación! pic.twitter.com/BQYs87lq1m — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) August 26, 2025

¿Cómo es Tepoztlán?

La propiedad se ubica en Tepoztlán, un pueblo mágico en Morelos que se encuentra muy cerca del sur de la Ciudad de México. Su clima cálido y energía mística, hace que este destino sea uno de los sitios turísticos más visitados.

Casa de Tepoztlán del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Foto: Tomada de la cuenta de X de @jorgegogdl y Especial.





En este lugar, una de las atracciones más conocidas es el Cerro del Tepozteco, un emblemático sendero con una pirámide en la cima, construida hace 800 años por los Xochimilcas, al que se puede subir para gozar de una vista panorámica de los alrededores

Casa del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en Tepoztlán. Foto: Tomada de la cuenta de la cuenta de X de @fernandeznorona.

En Tepoztlán también se encuentra el Museo de Arte Prehispánico Carlos Pellicer y el ex Convento de la Natividad, lugares que se pueden recorrer durante la visita a este pueblo.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, la palabra Tepoztlán significa “lugar donde abunda el cobre”, ya que proviene de la raíz etimológica de “tepozt-tli” fierro o cobre, y “tlan” abundancia o lugar.

Así es Tepoztlán. Foto: Visit México

Con información de Marco Hernández Cazares y Ana Karen Velázquez

