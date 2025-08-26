Más Información

¿Cómo es Tepoztlán?; el Pueblo Mágico de Morelos donde se ubica la casa de 12 mdp de Noroña

María Antonieta de las Nieves: ¿qué es una crisis de ansiedad, episodio que sufrió “La Chilindrina”?; conoce sus síntomas

Salinas Pliego reacciona al tour de la casa de Fernández Noroña de 12 mdp; esto dijo

IMSS Ley 73: esto es lo que debes saber sobre aumentos; conoce las opciones de pensión en 2025

⁠Acusan a Will Smith de usar imágenes generadas con IA para promocionar gira; video de Instagram causa revuelo

, presidente del Senado, desató una fuerte controversia, luego de que el periodista Jorge García Orozco, reveló que el morenista cuenta con una , valuada en 12 millones de pesos.

Rápidamente, el senador se volvió blanco de críticas, capturando interés entre los usuarios por las características de la propiedad, así como de su ubicación privilegiada en un pueblo mágico.

Por medio de redes sociales, Noroña señaló que la propiedad la está pagando a crédito y mencionó que su información patrimonial es pública.

¿Cómo es Tepoztlán?

La propiedad se ubica en Tepoztlán, un pueblo mágico en Morelos que se encuentra muy cerca del sur de la Ciudad de México. Su clima cálido y energía mística, hace que este destino sea uno de los sitios turísticos más visitados.

Casa de Tepoztlán del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Foto: Tomada de la cuenta de X de @jorgegogdl y Especial.
En este lugar, una de las atracciones más conocidas es el Cerro del Tepozteco, un emblemático sendero con una pirámide en la cima, construida hace 800 años por los Xochimilcas, al que se puede subir para gozar de una vista panorámica de los alrededores

Casa del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en Tepoztlán. Foto: Tomada de la cuenta de la cuenta de X de @fernandeznorona.
En Tepoztlán también se encuentra el Museo de Arte Prehispánico Carlos Pellicer y el ex Convento de la Natividad, lugares que se pueden recorrer durante la visita a este pueblo.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, la palabra Tepoztlán significa “lugar donde abunda el cobre”, ya que proviene de la raíz etimológica de “tepozt-tli” fierro o cobre, y “tlan” abundancia o lugar.

Así es Tepoztlán. Foto: Visit México
Con información de Marco Hernández Cazares y Ana Karen Velázquez

