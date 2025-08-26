Salinas Pliego reacciona al tour de la casa de Fernández Noroña de 12 mdp; esto dijo

Más Información

El empresario se sumó a las múltiples reacciones provocadas por un video en el que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, mostró su residencia en Tepoztlán, valuada en 12 millones de pesos.

Casa de Tepoztlán del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Foto: Tomada de la cuenta de X de @jorgegogdl y Especial.
La grabación, difundida por el periodista Jorge García Orozco a través de la plataforma X (antes Twitter), generó gran interés entre los usuarios por las características de la propiedad y los comentarios que hizo Noroña durante el recorrido.

Reacción de Ricardo Salinas Pliego a la casa de 12 mdp de Noroña

Uno de los que respondió fue el magnate, quien compartió la grabación en su cuenta de X, donde lanzó una crítica irónica al discurso de austeridad que ha sostenido Noroña.

En su publicación, el "tío Richie" comentó con sarcasmo que el presidente del Senado vive "en la justa medianía", haciendo referencia a una expresión comúnmente usada en el contexto de la austeridad republicana.

También destacó aspectos del inmueble como los jardines, la decoración de estilo tradicional mexicano y las puertas de cristal.

Además agregó que este tipo de contenidos solo sirven para que los "#MoreNarcos" —término utilizado de forma crítica— se burlen de la población.

“Y dicen que yo soy el que presume mi riqueza”, finalizó.

Fernández Noroña, la propiedad en Tepoztlán y el crédito hipotecario

Aunque el dueño de TV Azteca reaccionó recientemente, esta polémica comenzó el pasado lunes 25 de agosto, tras una publicación de la revista digital Eme Equis, donde se reveló que Fernández Noroña era propietario de dicho inmueble de 1,201 metros cuadrados en Tepoztlán. De acuerdo con el propio senador, la adquisición se realizó mediante un crédito hipotecario.

Durante el recorrido mostrado en el video, Noroña enseñó la parte trasera de la vivienda, donde se observa un amplio patio con muebles de exterior y varias macetas distribuidas a lo largo de una barda perimetral.

Casa del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en Tepoztlán. Foto: Tomada de la cuenta de la cuenta de X de @fernandeznorona.
Casa del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en Tepoztlán. Foto: Captura de pantalla.
El senador describió este hogar con tres recámaras, cocina, comedor, sala, oficina, un espacio para realizar transmisiones en vivo para su canal de YouTube y otro jardín adicional.

Casa del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en Tepoztlán. Foto: Captura de pantalla.
Casa del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en Tepoztlán. Foto: Captura de pantalla.
Aunado a ello, reveló que la decoración del lugar incluye piezas originarias de distintos estados del país, como Michoacán, Guanajuato, Oaxaca y Jalisco.

