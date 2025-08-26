Salinas Pliego reacciona al tour de la casa de Fernández Noroña de 12 mdp; esto dijo

El empresario Ricardo Salinas Pliego se sumó a las múltiples reacciones provocadas por un video en el que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, mostró su residencia en Tepoztlán, valuada en 12 millones de pesos.

Casa de Tepoztlán del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Foto: Tomada de la cuenta de X de @jorgegogdl y Especial.

La grabación, difundida por el periodista Jorge García Orozco a través de la plataforma X (antes Twitter), generó gran interés entre los usuarios por las características de la propiedad y los comentarios que hizo Noroña durante el recorrido.

Lee también: En Tepoztlán, con arcángeles michoacanos y vista a las montañas; así es la casa de 12 mdp de Fernández Noroña

Reacción de Ricardo Salinas Pliego a la casa de 12 mdp de Noroña

Uno de los que respondió fue el magnate, quien compartió la grabación en su cuenta de X, donde lanzó una crítica irónica al discurso de austeridad que ha sostenido Noroña.

En su publicación, el "tío Richie" comentó con sarcasmo que el presidente del Senado vive "en la justa medianía", haciendo referencia a una expresión comúnmente usada en el contexto de la austeridad republicana.

Viven justo como el pueblo, “en la justa medianía” con jardines, decoración mexicana y puertas de cristal.



Los #MoreNarcos se burlan de la gente y dicen que yo soy el que presume mi riqueza. https://t.co/WO15gZspzj — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) August 26, 2025

También destacó aspectos del inmueble como los jardines, la decoración de estilo tradicional mexicano y las puertas de cristal.

Además agregó que este tipo de contenidos solo sirven para que los "#MoreNarcos" —término utilizado de forma crítica— se burlen de la población.

“Y dicen que yo soy el que presume mi riqueza”, finalizó.

Lee también: Exhiben casa de 12 mdp de Noroña, senador reconoce compra; "estoy pagando a crédito", dice

Fernández Noroña, la propiedad en Tepoztlán y el crédito hipotecario

Aunque el dueño de TV Azteca reaccionó recientemente, esta polémica comenzó el pasado lunes 25 de agosto, tras una publicación de la revista digital Eme Equis, donde se reveló que Fernández Noroña era propietario de dicho inmueble de 1,201 metros cuadrados en Tepoztlán. De acuerdo con el propio senador, la adquisición se realizó mediante un crédito hipotecario.

Durante el recorrido mostrado en el video, Noroña enseñó la parte trasera de la vivienda, donde se observa un amplio patio con muebles de exterior y varias macetas distribuidas a lo largo de una barda perimetral.

Casa del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en Tepoztlán. Foto: Tomada de la cuenta de la cuenta de X de @fernandeznorona.

Casa del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en Tepoztlán. Foto: Captura de pantalla.

El senador describió este hogar con tres recámaras, cocina, comedor, sala, oficina, un espacio para realizar transmisiones en vivo para su canal de YouTube y otro jardín adicional.

Casa del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en Tepoztlán. Foto: Captura de pantalla.

Casa del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en Tepoztlán. Foto: Captura de pantalla.

Aunado a ello, reveló que la decoración del lugar incluye piezas originarias de distintos estados del país, como Michoacán, Guanajuato, Oaxaca y Jalisco.

También te interesará:

Día del Abuelo 2025: ¿darán apoyo económico con la tarjeta INAPAM?; esto se sabe

Calendario Pensión Bienestar 2025: ¿cuándo sale el listado de pagos para septiembre?; esto se sabe

Salinas Pliego sobre si será candidato presidencial para 2030; “haré lo que sea necesario”, dice

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv