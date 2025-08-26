Más Información

Efemérides del 26 de agosto; ¿qué se celebra este martes?

Efemérides del 26 de agosto; ¿qué se celebra este martes?

Valteri Bottas, compañero de Checo Pérez en Cadillac; las veces que el piloto finlandés de F1 ha demostrado su amor por los tacos

Valteri Bottas, compañero de Checo Pérez en Cadillac; las veces que el piloto finlandés de F1 ha demostrado su amor por los tacos

Salinas Pliego sobre si será candidato presidencial para 2030; “haré lo que sea necesario”, dice

Salinas Pliego sobre si será candidato presidencial para 2030; “haré lo que sea necesario”, dice

¿Quiénes son Los Fabulosos Cadillacs?; banda de ska se vuelve tendencia por regreso de Checo Pérez a F1

¿Quiénes son Los Fabulosos Cadillacs?; banda de ska se vuelve tendencia por regreso de Checo Pérez a F1

Gala Montes revela que le aventaron una navaja durante su pelea en Supernova Strikers; “me dio mucha adrenalina”

Gala Montes revela que le aventaron una navaja durante su pelea en Supernova Strikers; “me dio mucha adrenalina”

El empresario volvió a encender la conversación política en redes sociales al ser cuestionado sobre una eventual candidatura presidencial en 2030.

Durante la segunda parte de la entrevista para el canal de “Código Magenta”, con el periodista Ramón Alberto Garza, el fundador de Grupo Salinas dejó abierta la puerta a sus aspiraciones, pues “haré lo que sea necesario”.

“No es algo que yo esté buscando activamente porque mi vocación es distinta, pero también al mismo tiempo digo, si no hacemos algo por el futuro de nuestro país, nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros bisnietos nos van a reclamar […] Y si es necesario, pues haré lo que sea necesario”, expresó.

Lee también

No obstante, consideró: “no estoy tan seguro que estén dadas las condiciones para que yo pueda ser un candidato ganador”.

“Queremos un país que tenga innovación y entonces llegaremos a un país donde tengamos una prosperidad compartida para todos, que estemos mejor. Porque hoy, la verdad, no estamos mejor que antes”, enfatizó.

Salinas Pliego rechaza propuesta de Trump de enviar tropas a atacar a cárteles: “es una indignidad”

Por su parte, el dueño de TV Azteca calificó como “indignidad” la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de mandar tropas a México para atacar a los cárteles, pues “debía haber sido resuelto por nosotros”.

Lee también

“Nosotros como mexicanos también no nos ponemos las pilas, decimos que vengan los gringos y arreglen. No, los que tienen que arreglar somos nosotros. O sea, si vienen los gringos y bombardean a dos o tres capos, bueno pues va a ser un 'headline' muy bueno ahí en Estados Unidos y Trump va a tener muchos votos ahí de su base de maga, pero para nosotros es una indignidad porque eso debía haber sido resuelto por nosotros y debe de ser resuelto”.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses