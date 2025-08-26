Salinas Pliego sobre si será candidato presidencial para 2030; “haré lo que sea necesario”, dice

El empresario Ricardo Salinas Pliego volvió a encender la conversación política en redes sociales al ser cuestionado sobre una eventual candidatura presidencial en 2030.

Durante la segunda parte de la entrevista para el canal de YouTube “Código Magenta”, con el periodista Ramón Alberto Garza, el fundador de Grupo Salinas dejó abierta la puerta a sus aspiraciones, pues “haré lo que sea necesario”.

“No es algo que yo esté buscando activamente porque mi vocación es distinta, pero también al mismo tiempo digo, si no hacemos algo por el futuro de nuestro país, nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros bisnietos nos van a reclamar […] Y si es necesario, pues haré lo que sea necesario”, expresó.

No obstante, consideró: “no estoy tan seguro que estén dadas las condiciones para que yo pueda ser un candidato ganador”.

“Queremos un país que tenga innovación y entonces llegaremos a un país donde tengamos una prosperidad compartida para todos, que estemos mejor. Porque hoy, la verdad, no estamos mejor que antes”, enfatizó.

Salinas Pliego rechaza propuesta de Trump de enviar tropas a atacar a cárteles: “es una indignidad”

Por su parte, el dueño de TV Azteca calificó como “indignidad” la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de mandar tropas a México para atacar a los cárteles, pues “debía haber sido resuelto por nosotros”.

“Nosotros como mexicanos también no nos ponemos las pilas, decimos que vengan los gringos y arreglen. No, los que tienen que arreglar somos nosotros. O sea, si vienen los gringos y bombardean a dos o tres capos, bueno pues va a ser un 'headline' muy bueno ahí en Estados Unidos y Trump va a tener muchos votos ahí de su base de maga, pero para nosotros es una indignidad porque eso debía haber sido resuelto por nosotros y debe de ser resuelto”.

