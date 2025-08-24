Más Información

¿Qué se celebra hoy, 24 de agosto?; conoce las efemérides de este domingo

Vivienda para el Bienestar CONAVI 2025; arranca la segunda etapa y estos son los pasos a seguir

Descubre los beneficios de practicar la caminata japonesa; esto opinan los expertos

¿Guiño a American Eagle? GAP lanza campaña de jeans en homenaje a la inclusión y diversidad; usuarios trolean a Sydney Sweeney

Ojitos mentirosos: trend de TikTok desata ola de memes; usuarios no perdonan

El pasado 22 de agosto concluyó el periodo de inscripción al programaimpulsado por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) en coordinación con la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Tras esta primera fase, las y los solicitantes esperan conocer cómo avanza el proceso y cuáles son las etapas que definirán si podrán recibir el beneficio de vivienda.

Conavi 2025: ¿cómo saber en qué módulo me corresponde el registro?; consulta aquí
¿Qué incluye la segunda etapa del programa Vivienda para el Bienestar Conavi 2025?

La segunda fase está diseñada para verificar que los apoyos lleguen a quienes realmente cumplen con los criterios de elegibilidad. No se trata solo de confirmar datos, sino de garantizar que los recursos se usen de manera transparente y equitativa.

El procedimiento se compone de cinco momentos clave:

  • Convocatoria telefónica: Los seleccionados reciben una llamada para agendar la visita domiciliaria.
  • Visita domiciliaria: Personal autorizado acude al hogar del solicitante para levantar una cédula socioeconómica y revisar la documentación.
  • Perfilamiento de la demanda: Con la información recabada se define quién cumple con los requisitos oficiales.
  • Sorteo: Solo se realiza en caso de que la demanda de viviendas supere la disponibilidad existente.
  • Integración al padrón preliminar: Las personas que logran pasar todas las etapas se incorporan a un registro que después será validado por el Comité de Financiamiento de Conavi.

Este esquema busca que el acceso a la vivienda sea justo y transparente, priorizando a quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, comunidades indígenas o zonas con alto nivel de marginación.

Calendario CONAVI 2025. Foto: CONAVI
¿Qué estados participaron en el registro de Vivienda para el Bienestar 2025?

El programa no se abrió a nivel nacional, sino que se concentró en 20 estados de la República.

Entre ellos son:

Baja California, Sonora, Durango, Guanajuato, Zacatecas, Colima, Michoacán, Nayarit, Hidalgo, Querétaro, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Esto significa que únicamente las personas que residen en estas entidades pudieron registrarse durante la primera etapa y ahora están a la espera de la convocatoria telefónica para continuar con el proceso.

