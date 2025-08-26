Más Información

De evadir el IVA de un Boing a tener propiedades de lujo; los mejores memes que dejó la casa de 12 mdp de Noroña

De evadir el IVA de un Boing a tener propiedades de lujo; los mejores memes que dejó la casa de 12 mdp de Noroña

Tired Girl Makeup: ¿de qué trata la nueva tendencia viral en TikTok?; maquillaje desata controversia

Tired Girl Makeup: ¿de qué trata la nueva tendencia viral en TikTok?; maquillaje desata controversia

¿Cuál es el castigo y la multa por abandonar a un bebé en México?; aquí te lo decimos

¿Cuál es el castigo y la multa por abandonar a un bebé en México?; aquí te lo decimos

Narcos: México; ¿quién es Alberto Guerra, actor que dio vida a “El Mayo” Zambada en la serie?

Narcos: México; ¿quién es Alberto Guerra, actor que dio vida a “El Mayo” Zambada en la serie?

¿Qué es el Typosquatting?; autoridades alertan por nuevo tipo de estafa

¿Qué es el Typosquatting?; autoridades alertan por nuevo tipo de estafa

El presidente del Senado, , protagonizó una fuerte controversia este 26 de agosto, luego de que el periodista Jorge García Orozco, reveló que el morenista compró una , valuada en 12 millones de pesos.

Por medio de redes sociales, el senador señaló que la propiedad la está pagando a crédito y mencionó que su información patrimonial es de carácter público.

Rápidamente, en plataformas como ‘X’, Noroña se volvió blanco de críticas, donde muchos comentarios destacaron por su toque de humor, desatando una ola de memes dedicada al político y la austeridad que promueve la 4T.

Leer también:

Casa de Tepoztlán del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Foto: Tomada de la cuenta de X de @jorgegogdl y Especial.
Casa de Tepoztlán del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Foto: Tomada de la cuenta de X de @jorgegogdl y Especial.

Los mejores memes que dejó la casa de 12 mdp de Noroña

Los internautas recordaron la vez que Noroña se negó a pagar el IVA de un Boing y compartió un video que se hizo viral en el 2014, marcando el contraste del mensaje que promovía.

Usuarios reaccionaron en la red a la casa de 12mdp del senador. Fotos: 'X'
Usuarios reaccionaron en la red a la casa de 12mdp del senador. Fotos: 'X'

Asimismo, el morenista fue comparado con la exprimera dama, Angélica Rivera y el polémico video de la llamada "Casa Blanca".

Usuarios reaccionaron en la red a la casa de 12mdp del senador. Fotos: 'X'
Usuarios reaccionaron en la red a la casa de 12mdp del senador. Fotos: 'X'

Leer también:

Las referencias a Los Simpson no se hicieron esperar en la plataforma.

Usuarios reaccionaron en la red a la casa de 12mdp del senador. Fotos: 'X'
Usuarios reaccionaron en la red a la casa de 12mdp del senador. Fotos: 'X'

El político, también fue recordado con está icónica escena del programa creado por Matt Groening.

Usuarios reaccionaron en la red a la casa de 12mdp del senador. Fotos: 'X'
Usuarios reaccionaron en la red a la casa de 12mdp del senador. Fotos: 'X'

Este tema se unió a la lista de críticas a la 4T, que se encuentra bajo la lupa al promover la austeridad en su gobierno.

Usuarios reaccionaron en la red a la casa de 12mdp del senador. Fotos: 'X'
Usuarios reaccionaron en la red a la casa de 12mdp del senador. Fotos: 'X'

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses