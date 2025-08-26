De evadir el IVA de un Boing a tener propiedades de lujo; los mejores memes que dejó la casa de 12 mdp de Noroña

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, protagonizó una fuerte controversia este 26 de agosto, luego de que el periodista Jorge García Orozco, reveló que el morenista compró una casa en Tepoztlán, valuada en 12 millones de pesos.

Por medio de redes sociales, el senador señaló que la propiedad la está pagando a crédito y mencionó que su información patrimonial es de carácter público.

Rápidamente, en plataformas como ‘X’, Noroña se volvió blanco de críticas, donde muchos comentarios destacaron por su toque de humor, desatando una ola de memes dedicada al político y la austeridad que promueve la 4T.

Leer también: En Tepoztlán, con arcángeles michoacanos y vista a las montañas; así es la casa de 12 mdp de Fernández Noroña

Casa de Tepoztlán del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Foto: Tomada de la cuenta de X de @jorgegogdl y Especial.

Los mejores memes que dejó la casa de 12 mdp de Noroña

Los internautas recordaron la vez que Noroña se negó a pagar el IVA de un Boing y compartió un video que se hizo viral en el 2014, marcando el contraste del mensaje que promovía.

Usuarios reaccionaron en la red a la casa de 12mdp del senador. Fotos: 'X'

Asimismo, el morenista fue comparado con la exprimera dama, Angélica Rivera y el polémico video de la llamada "Casa Blanca".

Usuarios reaccionaron en la red a la casa de 12mdp del senador. Fotos: 'X'

Leer también: ¿Cómo es Tepoztlán?; el Pueblo Mágico de Morelos donde se ubica la casa de 12 mdp de Noroña

Las referencias a Los Simpson no se hicieron esperar en la plataforma.

Usuarios reaccionaron en la red a la casa de 12mdp del senador. Fotos: 'X'

El político, también fue recordado con está icónica escena del programa creado por Matt Groening.

Usuarios reaccionaron en la red a la casa de 12mdp del senador. Fotos: 'X'

Este tema se unió a la lista de críticas a la 4T, que se encuentra bajo la lupa al promover la austeridad en su gobierno.

Usuarios reaccionaron en la red a la casa de 12mdp del senador. Fotos: 'X'

También te interesará:

Adultos mayores con INAPAM; ¿cómo inscribirse al programa de Vinculación Productiva para recibir hasta 14 mil pesos?

Eclipse Solar más largo del siglo: conoce la duración del fenómeno astronómico; será visible en varias partes del mundo

Terremoto en Rusia: Abuelita se viraliza tras llevar a su nieto a “conocer” un tsunami; “Nunca había visto uno”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs