Salinas Pliego y Chumel Torres se mofan de colaborador de Noroña tras salir lesionado en pelea de Alito Moreno; esto dijeron

El pasado miércoles 27 de agosto, al término de la Comisión Permanente, el senador priísta, Alejandro Moreno Cárdenas, protagonizó un enfrentamiento que escaló a lo físico con Gerardo Fernández Noroña, luego de que el presidente del Senado presuntamente le negara la palabra y clausurara la sesión.

Alito Moreno subió hasta el lugar de la Presidencia de la Mesa Directiva, para reclamarle al morenista por no haber respetado el acuerdo sobre la lista de oradores. Este momento desató el enfrentamiento entre ambos personajes.

Durante la confrontación resultó herido un integrante del equipo de comunicación de Noroña, a quien se ve en los videos involucrarse en la pelea y recibir varios empujones por parte de Alito Moreno.

Lee también “¡No me toques!”; crónica del jaloneo entre Noroña y Alito

🚨 Durante la sesión de la Comisión Permanente en el Senado, Alito Moreno reclamó a Gerardo Fernández Noroña que no le cedió la palabra y tras una pequeña discusión, se enfrentaron a jalones y empujones. pic.twitter.com/wDuy2wdBdg — El Universal (@El_Universal_Mx) August 27, 2025

De acuerdo con una publicación en redes sociales de Noroña, el trabajador fue identificado como Emiliano González.

Chumel Torres y Salinas Pliego reaccionan a imagen del colaborador de Noroña que resultó lesionado

El suceso se volvió viral en redes sociales rápidamente y ha generado cientos de reacciones de personalidades como Ricardo Salinas Pliego y Chumel Torres.

A través de su cuenta oficial de X –antes Twitter–, Salinas Pliego reaccionó a una imagen de Emiliano González, en la que se pueden observar las lesiones del colaborador de Noroña.

Lee también Salinas Pliego y Chumel Torres reaccionan a pelea entre Noroña y Alito; esto dijeron

La publicación del fundador de Grupo Salinas es un “repost” de la imagen del colaborador del presidente de la Mesa Directiva, hecha por el periodista Gonzalo Oliveros. Salinas Pliego expresó su opinión respecto a las lesiones de Emiliano González, diciendo: “MONTAJE”.

Salinas Pliego reacciona a colaborador de Noroña lesionado durante el enfrentamiento con Alito Moreno en el Senado. Foto: X

Por su parte, Chumel Torres también compartió en su cuenta de X, la misma foto del colaborador de Noroña. En su publicación, el creador de contenido decidió reaccionar por el lado cómico, comentando: “¡El sistema de salud está funcionando!”.

Chumel Torres reacciona a colaborador de Noroña lesionado durante el enfrentamiento con Alito Moreno en el Senado. Foto: X

Estas reacciones se unen a las acusaciones de diversas personalidades priístas, sobre un supuesto montaje por parte de Morena, Noroña y su colaborador, Emiliano González; y a afirmaciones de que las lesiones no fueron tan graves.

También te interesará:

Desde Lady Cineteca hasta Lord Pádel; así han sido los personajes más polémicos que se viralizaron en redes

Salud Mental en México; ¿qué instituciones ofrecen atención psicológica gratuita?

¿Cuándo empieza la temporada de frentes fríos en México?; estos serán los estados más afectados, según el SMN

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aosr