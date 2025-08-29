VIDEO: Poncho de Nigris y Adrián Marcelo se enfrentan en el aeropuerto; "bájate, wey, bájate"

En las últimas horas ha circulado en redes sociales un video del influencer mexicano Poncho de Nigris retando al comediante Adrián Marcelo en el Aeropuerto Internacional de Monterrey "General Mariano Escobedo" del estado de Nuevo León, México.

En un video publicado por el usuario @TuTiaSandra en la plataforma de 'X', se puede ver a Poncho intercambiando gritos con el creador de contenido regiomontano. "Mira ahí esta Adrián Marcelo, vamos a ver si muchos hue**s", dice dirigiéndose a quien filmó el suceso.

Luego de eso, la cámara enfoca rápidamente a Marcelo, mientras que De Nigris le pide entre gritos y señas que baje para enfrentarlo cara a cara: "Bájate, bájate aquí, querías platicar".

Lee también: Adrián Marcelo reacciona a lesiones de colaborador de Noroña tras pelea de Alito Moreno; así se expresó de él

Foto: Tomada de Instagram Poncho de Nigris y Adrián Marcelo.

Ante las provocaciones de De Nigris, Marcelo permanece inmóvil, mientras una segunda persona se acerca a él para alejarlo de la escena y pedirle con un gesto a Poncho que se retirara.

Por su lado, De Nigris continuó con su misión y entre gritos añadió: "Bajate aquí, para que me digas lo que me quieres decir, ¿qué me querías decir? ¡Bájate wey!". A lo que Marcelo solo logra responder con una inentendible gesticulación.

Finalmente, Poncho parece rendirse y Marcelo huye del bochornoso momento.

Lee también: Adrián Marcelo revive momento incómodo con Arath de la Torre en La Casa de los Famosos; “entretenimiento puro”

⚠️PONCHO DE NIGRIS se encontró en el aeropuerto a ADRIÁN MARCELO y lo retó pero el otro se quedó calladito‼️



¿Por qué no se puso igual que con Gala ? 😳#LaCasaDeLosFamososMx #lcdlfmx #pdspcam #AdrianMarcelo #PonchodeNigris #cobarde #galamontes pic.twitter.com/Ci9lgePbKq — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 29, 2025

También te interesará:

Alito Moreno vs Noroña: comparan pelea en el Senado con escena de "31 Minutos"; video se viraliza en redes

Desde Lady Cineteca hasta Lord Pádel; así han sido los personajes más polémicos que se viralizaron en redes

¿Cuándo empieza la temporada de frentes fríos en México?; estos serán los estados más afectados, según el SMN

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm/dcs