Más Información

VIDEO: Poncho de Nigris y Adrián Marcelo se enfrentan en el aeropuerto; "bájate, wey, bájate"

VIDEO: Poncho de Nigris y Adrián Marcelo se enfrentan en el aeropuerto; "bájate, wey, bájate"

Chumel Torres anuncia el regreso de El Pulso de la República; ¿cuándo ver la transmisión?

Chumel Torres anuncia el regreso de El Pulso de la República; ¿cuándo ver la transmisión?

Sabrina Carpenter lanza 'Tears', nuevo videoclip de su séptimo álbum; ¿por qué despertó gran polémica en redes?

Sabrina Carpenter lanza 'Tears', nuevo videoclip de su séptimo álbum; ¿por qué despertó gran polémica en redes?

VIDEO: Mujer en CDMX embiste a repartidor con su camioneta; la apodan “Lady Jeep”

VIDEO: Mujer en CDMX embiste a repartidor con su camioneta; la apodan “Lady Jeep”

¡Atención, Edomex! Estos son los programas del Bienestar que abren registro en septiembre 2025

¡Atención, Edomex! Estos son los programas del Bienestar que abren registro en septiembre 2025

En las últimas horas ha circulado en redes sociales un video del influencer mexicano retando al comediante Adrián Marcelo en el Aeropuerto Internacional de Monterrey "General Mariano Escobedo" del estado de Nuevo León, México.

En un publicado por el usuario @TuTiaSandra en la plataforma de 'X', se puede ver a Poncho intercambiando gritos con el creador de contenido regiomontano. "Mira ahí esta Adrián Marcelo, vamos a ver si muchos hue**s", dice dirigiéndose a quien filmó el suceso.

Luego de eso, la cámara enfoca rápidamente a Marcelo, mientras que De Nigris le pide entre gritos y señas que baje para enfrentarlo cara a cara: "Bájate, bájate aquí, querías platicar".

Lee también:

Foto: Tomada de Instagram Poncho de Nigris y Adrián Marcelo.
Foto: Tomada de Instagram Poncho de Nigris y Adrián Marcelo.

Ante las provocaciones de De Nigris, Marcelo permanece inmóvil, mientras una segunda persona se acerca a él para alejarlo de la escena y pedirle con un gesto a Poncho que se retirara.

Por su lado, De Nigris continuó con su misión y entre gritos añadió: "Bajate aquí, para que me digas lo que me quieres decir, ¿qué me querías decir? ¡Bájate wey!". A lo que Marcelo solo logra responder con una inentendible gesticulación.

Finalmente, Poncho parece rendirse y Marcelo huye del bochornoso momento.

Lee también:

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm/dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses