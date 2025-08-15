Adrián Marcelo revive momento incómodo con Arath de la Torre en La Casa de los Famosos; “entretenimiento puro”

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México 2025 ha revivido con nostalgia algunos de los sucesos que tuvieron lugar en la pasada edición del programa, provocando que múltiples usuarios en redes sociales compartan sus momentos favoritos de la segunda temporada, a lo que el creador contenido, Adrián Marcelo, también se sumo.

Adrián Marcelo revive momento incomodo con Arath de la Torre

A través de una publicación en la plataforma de 'X', el creador de contenido regiomontano recordó un momento que vivió junto al actor mexicano Arath de la Torre, durante su participación en el reality show.

La publicación es una grabación de un fragmento del programa, ocurrido luego de la Gala de Eliminación en el programa del domingo 1 de septiembre de 2024, en dónde el conductor mexicano se posicionó frente a Marcelo durante la dinámica del día de eliminación.

Arath de la Torre y Adrián Marcelo sostuvieron una conversación muy tensa este domingo de eliminación. Fotos: Instagram

El video muestra la rivalidad que se experimentó entre ambas celebridades dentro del reality y el momento en que Adrián Marcelo protagonizó una acalorada discusión con De la Torre. "Yo creo que si eres inteligente no te vas a volver a poner delante de mi... No es amenaza pero sobre aviso no hay engaño", explica Marcelo en el clip.

"Si tu familia esta viendo este contenido, te recomiendo mucho que evites pararte frente a mi el siguiente posicionamiento", lanzó el regiomontano en aquel entonces, provocando que muchos usuarios interpretaran sus palabras como una clara amenaza hacia Arath.

En aquel momento, el conductor de 'Hoy' incluso se replanteó la posibilidad de abandonar el programa, pues temía por la seguridad de sus hijos. "Yo te recomendaría, porque veo que le hablas mucho a tus hijos, que al menos el domingo que te vayas a poner enfrente de mi les pidas que vayan a ver otro contenido, porque si van a ver a su padre recibir un golpe bajo", amenazó Marcelo durante el enfrentamiento.

El creador de contenido revivió uno de los momentos clave durante su participación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos". Foto: Captura de pantalla

En la publicación escribió: "A un año del suceso... Nunca voy a entender a quién se le ocurrió interrumpir esta historia. Habíamos alcanzado el pico más alto de rating en la historia de Televisa." Además, añadió: "No le estábamos haciendo daño a NADIE. Éramos 2 weyes competitivos en un REALITY SHOW. Entretenimiento puro".

La polémica salida de Adrián Marcelo de LCDLF México

En 2024, la inesperada salida de Adrián Marcelo de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México generó gran un gran revuelo a nivel nacional, pues de acuerdo con diversos comentarios en foros de redes, la participación del influencer en el programa trajo un aumento en la audiencia del reality.

Incluso diversos internautas han señalado el gran contraste en el número actual de la audiencia del programa y el rating alcanzado en la temporada pasada, argumentando que ahora los participantes tienen más restricciones a la hora de expresar su postura. "Ahora ahí tienen las consecuencias, una casa aburrida, donde todos tienen miedo de hablar", expresan en redes.

