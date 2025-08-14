Más Información

Efemérides del 14 de agosto; ¿qué se conmemora este jueves?

Efemérides del 14 de agosto; ¿qué se conmemora este jueves?

La Casa de Los Famosos 3: los mejores memes que dejó la tercera gala de nominación; así reaccionaron en X

La Casa de Los Famosos 3: los mejores memes que dejó la tercera gala de nominación; así reaccionaron en X

Mujeres Bienestar 2025: ¿quiénes pueden registrarse hoy, 14 de agosto?; esto sabemos

Mujeres Bienestar 2025: ¿quiénes pueden registrarse hoy, 14 de agosto?; esto sabemos

¿Quién es Jacobo Rodríguez? Alcalde de Piedras Negras explota por pregunta sobre antidoping; luego se hace la prueba

¿Quién es Jacobo Rodríguez? Alcalde de Piedras Negras explota por pregunta sobre antidoping; luego se hace la prueba

Profeco vs PlayStation: Así luce la diferencia de precios en juegos de Xbox exhibidos en pesos; usuarios reaccionan con quejas

Profeco vs PlayStation: Así luce la diferencia de precios en juegos de Xbox exhibidos en pesos; usuarios reaccionan con quejas

La tercera noche de nominaciones en se llevó a cabo el pasado miércoles 13 de agosto, y por primera vez en la historia del reality show en México, hay seis habitantes en la placa de nominación.

La noche de cine reveló complots, resentimientos y deslealtades que alzaron la tensión entre los habitantes del Cuarto Noche y el Cuarto Día. Entre conflictos que cada día crecen más, los 13 habitantes ingresaron en orden a emitir sus votos, dejando un suceso sin precedentes en el reality show y equidad entre los nominados de ambos “bandos”.

Esta semana están en riesgo de eliminación:

  • Alexis Ayala
  • Mar Contreras
  • Guana
  • Ninel Conde
  • Mariana Botas
  • Facundo

Lee también

Los mejores memes de la tercera noche de nominación en La Casa de los Famosos 2025

La noche de nominación dejó mucho de qué hablar para los fans del reality show y usuarios, quienes expresaron sus opiniones a través de memes en X.

Muchos usuarios celebraron los resultados de la nominación, ya que quedaron tres integrantes de cada cuarto en la placa.

La noche tuvo un momento estelar que fue protagonizado por los integrantes del Cuarto Noche y que replicaron los hosts de la post gala.

Memes de La Casa de los Famosos 2025. Foto: X
Memes de La Casa de los Famosos 2025. Foto: X

Lee también

Después de que se dieron a conocer a los nominados de esta semana, diversos internautas expresaron su opinión sobre quién les gustaría que saliera de la casa.

Memes de La Casa de los Famosos 2025. Foto: X
Memes de La Casa de los Famosos 2025. Foto: X

Como cada semana, algunos usuarios destacaron a los habitantes que son su "crush", como Aarón Mercury.

El vestuario de anoche de Priscila Valverde dejó a miles de usuarios fascinados, algunos incluso la llamaron "la mejor vestida de la noche".

Memes de La Casa de los Famosos 2025. Foto: X
Memes de La Casa de los Famosos 2025. Foto: X

Lee también

Aldo De Nigris, el líder de la semana, no dejó de llamar la atención durante la noche de nominaciones, ya que usuarios lo llaman "muy guapo".

La cantante estadounidense, Taylor Swift, formó parte de memes de La Casa de los Famosos, luego de que diversos usuarios enlazaran el lanzamiento de su nuevo disco con la victoria de sus habitantes favoritos en el reality show.

Memes de La Casa de los Famosos 2025. Foto: X
Memes de La Casa de los Famosos 2025. Foto: X

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses