y Mar Contreras protagonizaron un fuerte encontronazo en “La casa de los famosos México” después de la noche de cine dentro del reality, donde se mostró un video en el que Mar dice que Ninel se "acaparó" a las niñas, refiriéndose a Mariana Botas, Eleine y Priscila, todas integrantes de Cuarto Día, algo que a la llamada "Bombón Asesino" no le gustó para nada.

Mar Contreras, perteneciente al Cuarto Noche, se sinceró con Ninel sobre lo que piensa sobre ella y sobre que nunca ha sentido que la integre al grupo de mujeres que ha conformado en la habitación Día, lo cual, confesó, la ha hecho sentir mal.

Enojada y a la defensiva fue como Ninel respondió a los comentarios de Mar Contreras, aseguró que si no la ha integrado al grupo de mujeres, al igual que ocurrió con Olivia Collins, es porque "no hay conexión", además, afirmó que no manipula a sus compañeras, pese a que esa percepción no sólo la ha tenido Mar Contreras, también y la exhabitante Olivia Collins, quien tras salir del reality dijo fuerte y claro que Ninel era una manipuladora.

Ninel Conde, en el centro de la crítica

El público, el jugador más importante de "La casa de los famosos México" también opina sobre el actuar de Ninel Conde dentro de La Casa, en redes, varios coinciden con que Ninel Conde sí manipula a sus compañeras de cuarto, poniéndolas en contra de Mar Contreras o diciéndoles que actúen de cierta forma porque eso le conviene supuestamente para el Cuarto Día.

Ninel Conde recibe críticas en redes luego de reaccionar molesta porque Mar Contreras la llamó "manipuladora".
En redes piden que así como se mostró a Mar Contreras diciendo que siente que "Ninel la odia", estaría interesante que se conozca en otra noche de cine, cómo Ninel se ha expresado de Mar Contreras, llamándola "metiche" a sus espaldas a pesar de que asegura, detesta la hipocresía.

