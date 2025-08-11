Más Información

24k Gold Labubu: ¿en qué consiste el nuevo trend de TikTok?; videos de mascotas se viralizan

24k Gold Labubu: ¿en qué consiste el nuevo trend de TikTok?; videos de mascotas se viralizan

Muere Óscar Lerma "Guadaña Jr"; esta fue su última publicación en Facebook

Muere Óscar Lerma "Guadaña Jr"; esta fue su última publicación en Facebook

Acta de nacimiento digital en 2025; requisitos, costos y cómo obtenerla fácilmente

Acta de nacimiento digital en 2025; requisitos, costos y cómo obtenerla fácilmente

¿Quién era Guadaña Jr?; cantante de rock urbano que falleció previo a un concierto en Cuautitlán

¿Quién era Guadaña Jr?; cantante de rock urbano que falleció previo a un concierto en Cuautitlán

¿Existe una relación entre sismos y la temporada de lluvias?; UNAM responde

¿Existe una relación entre sismos y la temporada de lluvias?; UNAM responde

Se sabe que no hay nada que ame más que un buen trend, especialmente si incluye mascotas y si lo puede replicar cualquier usuario de la red social.

La nueva tendencia que está rompiéndola en la plataforma de origen chino, TikTok, integra a los amados Labubus -los peluches coleccionables en forma de elfos monstruosos- a un audio memorable que se ha vuelto inevitable de usar una y otra vez.

Peluches Labubus. Foto: Especial
Peluches Labubus. Foto: Especial

¿Cómo nació el nuevo trend de TikTok: "24k Gold Labubu?

El fenómeno del 24K Gold Labubu que se ha vuelto viral en TikTok tiene su origen en una figura Labubu que "aparentemente" está hecha de oro de 24 quilates.

Lee también

La publicación con el audio original fue hecha por la cuenta "The Jungle Pups" y ha logrado acumular más de 54 millones de vistas y más de 4 millones 300 mil likes, sin embargo el audio del video rápidamente se sacó de contexto, dándole vida a este trend.

@lilzbullzofficial

My 24 karat gold Labubu #labubu #gold #labubuthemonsters #popmart

♬ La BEW BEW - The Jungle Pups

¿En qué consiste el "24k Gold Labubu" trend?

Se trata de una tendencia viral donde usuarios — usan el audio de la cuenta mencionada, con el cual "afirman" tener una figura Labubu fabricada en oro puro de 24 quilates, pero mostrando a sus mascotas, en lugar de la forma del famoso muñeco coleccionable Labubu.

@michaelgrullon

Exclusive 24K labubu is on my hands #labubu #fyp

♬ La BEW BEW - The Jungle Pups

Muchos usuarios han usado este audio para presumir a sus gatitos o perritos bebés, quienes tienen el tamaño perfecto que asemeja un Labubu.

@mangomoniica

NEW outfit alert‼️🚨 #fosterkitten #labubu #24kgoldlabubu #viralvideo #fyp

♬ La BEW BEW - The Jungle Pups

Lee también

Han predominado los gatos naranjas en este trend, pues su color de pelo puede ser asociado más fácilmente con el color del oro.

@lifeonplanetzim

the real 24k labubu #labubu #24k #kitten #orangecat #gingercat #orangecatbehavior #catsoftiktok

♬ La BEW BEW - The Jungle Pups

Perros y gatos de todos los tamaños, razas y colores están siendo mostrados en los videos que siguen este trend.

@britneegibson

NOT A CARAT LESS #doxie #weenie #dachshund #minidachshund #girldog #girlmom #fyp #labubu #24kgold #fypシ #viral #doglover #dogsoftiktok #doxiesoftiktok #dog

♬ La BEW BEW - The Jungle Pups

Sin duda alguna, este trend seguirá conquistando la plataforma, pues miles de usuarios lo replican diario con sus compañeros peludos, y millones más están fascinados con los perros y gatos que salen en los videos.

@jacksonandhiswiener

Okay but the KSI labubu video is crazyyyy….

♬ La BEW BEW - The Jungle Pups

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses