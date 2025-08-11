24k Gold Labubu: ¿en qué consiste el nuevo trend de TikTok?; videos de mascotas se viralizan

Se sabe que no hay nada que TikTok ame más que un buen trend, especialmente si incluye mascotas y si lo puede replicar cualquier usuario de la red social.

La nueva tendencia que está rompiéndola en la plataforma de origen chino, TikTok, integra a los amados Labubus -los peluches coleccionables en forma de elfos monstruosos- a un audio memorable que se ha vuelto inevitable de usar una y otra vez.

Peluches Labubus. Foto: Especial

¿Cómo nació el nuevo trend de TikTok: "24k Gold Labubu?

El fenómeno del 24K Gold Labubu que se ha vuelto viral en TikTok tiene su origen en una figura Labubu que "aparentemente" está hecha de oro de 24 quilates.

Lee también La Casa de los Famosos 3: segunda noche de eliminación desata ola de memes; usuarios reaccionan a salida de Adrián Di Monte

La publicación con el audio original fue hecha por la cuenta "The Jungle Pups" y ha logrado acumular más de 54 millones de vistas y más de 4 millones 300 mil likes, sin embargo el audio del video rápidamente se sacó de contexto, dándole vida a este trend.

¿En qué consiste el "24k Gold Labubu" trend?

Se trata de una tendencia viral donde usuarios — usan el audio de la cuenta mencionada, con el cual "afirman" tener una figura Labubu fabricada en oro puro de 24 quilates, pero mostrando a sus mascotas, en lugar de la forma del famoso muñeco coleccionable Labubu.

Muchos usuarios han usado este audio para presumir a sus gatitos o perritos bebés, quienes tienen el tamaño perfecto que asemeja un Labubu.

Lee también Series Netflix: One Piece lanza primer tráiler de la segunda temporada; esto se sabe del estreno

Han predominado los gatos naranjas en este trend, pues su color de pelo puede ser asociado más fácilmente con el color del oro.

Perros y gatos de todos los tamaños, razas y colores están siendo mostrados en los videos que siguen este trend.

Sin duda alguna, este trend seguirá conquistando la plataforma, pues miles de usuarios lo replican diario con sus compañeros peludos, y millones más están fascinados con los perros y gatos que salen en los videos.

También te interesará:

Lluvias en CDMX: fuerte aguacero deja impresionante video desde la Torre Latinoamericana; así se vio

¿Quién es Willy Chavarría?; el diseñador que desató polémica tras lanzamiento de tenis Adidas inspirados en huaraches

¿Quién era Vitoria Beatriz?; actriz de cine para adultos muere a las 28 años

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aov