La tercera gala de nominación encendió los ánimos dentro de "La casa de los famosos México", y es que, si las rencillas ya se habían hecho presente entre los habitantes, ahora se convirtieron en las razones para mandarse a la famosa "placa".

Una vez que Galilea Montijo dio la bienvenida al público y a los televidentes, el proceso arrancó. Por tercera ocasión, los habitantes pasaron al confesionario para repartir sus puntos y, con ello, elegir a los compañeros que estarán en riesgo de abandonar el programa.

Al final de la noche, la conductora volvió a conectarse con los famosos para darles a conocer los resultados: Alexis Ayala, Mar Contreras, Facundo, Mariana Botas, Luis Guana Rodríguez y Ninel Conde tendrán que enfrentarse cara a cara por el voto del público.