Más Información

FBI recupera una segunda carta de Hernán Cortés; el documento fue robado del AGN

FBI recupera una segunda carta de Hernán Cortés; el documento fue robado del AGN

Con concierto y conferencia, El Colegio Nacional celebra a Julián Carrillo

Con concierto y conferencia, El Colegio Nacional celebra a Julián Carrillo

FOTOS: Proyecciones de lo que podría ser el Parque del Muralismo Mexicano en el antiguo Centro SCOP

FOTOS: Proyecciones de lo que podría ser el Parque del Muralismo Mexicano en el antiguo Centro SCOP

Coreografías, talleres y cine, en el primer Festival de danzas negras

Coreografías, talleres y cine, en el primer Festival de danzas negras

Así es el diseño de los espacios para lo que fue el Centro SCOP

Así es el diseño de los espacios para lo que fue el Centro SCOP

Muere Henri Donnadieu, promotor cultural y fundador del mítico bar “El Nueve”

Muere Henri Donnadieu, promotor cultural y fundador del mítico bar “El Nueve”

La tercera gala de nominación encendió los ánimos dentro de "La casa de los famosos México", y es que, si las rencillas ya se habían hecho presente entre los habitantes, ahora se convirtieron en las razones para mandarse a la famosa "placa".

Una vez que Galilea Montijo dio la bienvenida al público y a los televidentes, el proceso arrancó. Por tercera ocasión, los habitantes pasaron al confesionario para repartir sus puntos y, con ello, elegir a los compañeros que estarán en riesgo de abandonar el programa.

Al final de la noche, la conductora volvió a conectarse con los famosos para darles a conocer los resultados: Alexis Ayala, Mar Contreras, Facundo, Mariana Botas, Luis Guana Rodríguez y Ninel Conde tendrán que enfrentarse cara a cara por el voto del público.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Christian Nodal dice que es mujeriego, que Cazzu fue la culpable del rompimiento y Ángela es el amor de su vida. Foto: AFP / The Grosby Group

Christian Nodal dice que es mujeriego, que Cazzu fue la culpable del rompimiento y Ángela es el amor de su vida

Ana de Armas dice estar lista para tener un bebé, pero Tom Cruise no la reconoce como novia. Foto: Photo by VALERIE MACON / AFP / Photo by Jordan Strauss/Invision/AP.

Ana de Armas dice estar lista para tener un bebé, pero Tom Cruise no la reconoce como novia

“No, no Abelito”: el momento incómodo que generó críticas en La Casa de los Famosos 3. Foto: Captura de pantalla / Tiktok Abelito oficial

“No, no Abelito”: el momento incómodo que generó críticas en La Casa de los Famosos 3

El momento insólito en el concierto de Jennifer López que dejó a todos boquiabiertosFoto: AP

El momento insólito en el concierto de Jennifer López que dejó a todos boquiabiertos

Kim Kardashian. Foto: AFP

Kim Kardashian celebra a Kylie Jenner con revelador top de ‘hilos’ y cuero