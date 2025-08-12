Más Información

ha comenzado su tercera semana con la prueba del líder, una de las más importantes de la competencia debido a que el ganador no puede subir a la placa de nominados y además podría salvar a uno de sus amigos.

Recordemos que hasta el momento van dos participantes que tienen que abandonar el set de grabaciones tras ser eliminados, ellos son y Adrián Di Monte, que ahora serán invitados en las galas para comentar lo que sucede al interior del show.

Además, las tensiones parecer estar intensificando entre las celebridades, sobre todo con la marcada división del cuarto noche y el cuarto día, quienes tienen una pelea por la manera en la que se habló de la salida del actor, pues, mientras sus amigos dicen que “ya se quería ir”, los demás ven eso como un ataque a la reina de belleza.

Como de costumbre, los habitantes de La Casa de Los Famosos México jugaron durante la tarde para definir a los cuatro finalistas, en esta ocasión el “juego” fue “Sirenas y tritones”, en el que cada uno debía ponerse una cola de sirena, posteriormente llevar una pelota arrastrando y encestarla acostados en tres hoyos.

Aldo De Nigris, Shiky Clement, Priscila y Mariana Botas fueron los que obtuvieron su pase, sin duda alguna, la que más emocionada estaba por la posibilidad de ser inmune de cara a la gala de eliminación del domingo es Valverde, que ha visitado la sala junto a los otros nominados las dos semanas que van del reality show.

¿Quién ganó la prueba del líder hoy, 11 de agosto?

Aldo De Nigris fue el habitante de La Casa de Los Famosos México que ganó la prueba del líder hoy, 11 de agosto del 2025, por lo que obtiene tres grandes beneficios, el más importante es la inmunidad, es decir, no puede subir a la placa.

Por otro lado dormirá en la suite del líder en compañía de Abelito , a quién eligió para gozar de la habitación más cómoda del set y por último pero no por ello menos importante, la salvación, misma que disputará más adelante pero que en caso de conservarla significa rescatar a uno de sus amigos.

