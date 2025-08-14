Más Información

Abre en Oaxaca Casa Villa de Antequera, nuevo recinto de Fomento Cultural Banamex

Abre en Oaxaca Casa Villa de Antequera, nuevo recinto de Fomento Cultural Banamex

Era un árbol y se convirtió en un bosque: El Chopo cumple 50 años

Era un árbol y se convirtió en un bosque: El Chopo cumple 50 años

FBI recupera una segunda carta de Hernán Cortés; el documento fue robado del AGN

FBI recupera una segunda carta de Hernán Cortés; el documento fue robado del AGN

Con concierto y conferencia, El Colegio Nacional celebra a Julián Carrillo

Con concierto y conferencia, El Colegio Nacional celebra a Julián Carrillo

FOTOS: Proyecciones de lo que podría ser el Parque del Muralismo Mexicano en el antiguo Centro SCOP

FOTOS: Proyecciones de lo que podría ser el Parque del Muralismo Mexicano en el antiguo Centro SCOP

Coreografías, talleres y cine, en el primer Festival de danzas negras

Coreografías, talleres y cine, en el primer Festival de danzas negras

Pompas y malos olores, es lo que reinó en después de la gala de nominación, cuando convivieron un rato antes de irse a dormir y el Cuarto Noche decidió cumplir con la promesa que hizosi lo salvaban de la eliminación el domingo pasado, hacer un full moon.

Después de hablar un rato sobre el resultado de la nominación y cenar todos juntos, los 13 habitantes de la casa cayeron en una charla escatológica donde Abelito fue el protagonista, porque les explicó el arte de expulsar gases, para después pasar por la práctica, a la cual se unieron varios miembros de la casa, como Shiky y Elaine.

Al poco rato Aldo de Nigris, Abelito, Guana, Aarón Mercury y Alexis Ayala se levantaron de la mesa, fueron a buscar sus batas y salieron al jardín a realizar un pequeño ensayo de lo que harían minutos después. Acto seguido se dirigieron al baño y comenzaron a hacer algo con su espalda baja, que no se pudo ver hasta que regresaron al exterior.

Lee también:

Ya sobre la tarima del jardín comenzaron a ponerse de acuerdo en lo que harían, y al grito de "¡Listos cámaras!" de Mar, comenzaron el espectáculo.

"Hola, buenas noches. Con ustedes el show más esperado de La Casa delos Famosos México. Como nosotros los del Cuarto Noche, Luna Llena, sí cumplimos lo que prometemos, vamos a ver", gritó Mar Contreras antes de ponerse en un costado y cantar con ellos un tema que crearon parala ocasión.

Con movimientos sencillos, poco a poco fueron quedando de espaldas y justo cuando pedían que votaran por ellos, dejaron caer las batas para mostrar sus glúteos donde se leía la frase "VOTA NOCH", faltando una letra ya que Abelito sólo bailó pero no enseñó.

Lee también:

"Voten gente, queremos quedarnos una semana más", expresó Guana, ya que tanto él como Alexis y Mar están en la placa de nominación, junto a Facundo, Mariana Botas y Ninel Conde.

Hay que recordar que en la década de los 90 Alexis Ayala formó parte de un espectáculo llamado Sólo para mujeres, el cual provocó escándalo y polémica, porque por primera vez un grupo de actores jóvenes y con cuerpos bien formados, presentaban un show donde las mujeres podían verlos y tocarlos semidesnudos.

El concepto tuvo gran éxito y marcó un hito en el mundo del espectáculo, a pesar de que en algunas plazas de provincia fueron censurados; toda esta historia fue contada en un documental que también está disponible en ViX.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

alm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Christian Nodal dice que es mujeriego, que Cazzu fue la culpable del rompimiento y Ángela es el amor de su vida. Foto: AFP / The Grosby Group

Christian Nodal dice que es mujeriego, que Cazzu fue la culpable del rompimiento y Ángela es el amor de su vida

Ana de Armas dice estar lista para tener un bebé, pero Tom Cruise no la reconoce como novia. Foto: Photo by VALERIE MACON / AFP / Photo by Jordan Strauss/Invision/AP.

Ana de Armas dice estar lista para tener un bebé, pero Tom Cruise no la reconoce como novia

“No, no Abelito”: el momento incómodo que generó críticas en La Casa de los Famosos 3. Foto: Captura de pantalla / Tiktok Abelito oficial

“No, no Abelito”: el momento incómodo que generó críticas en La Casa de los Famosos 3

El momento insólito en el concierto de Jennifer López que dejó a todos boquiabiertosFoto: AP

El momento insólito en el concierto de Jennifer López que dejó a todos boquiabiertos

Kim Kardashian. Foto: AFP

Kim Kardashian celebra a Kylie Jenner con revelador top de ‘hilos’ y cuero