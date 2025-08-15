¿Qué se celebra hoy, 15 de agosto?; estas son las efemérides del viernes

Hoy, 15 de agosto, se celebran tres actos conmemorativos. Los temas que se mencionan son sobre una vida sin estrés, una disciplina de meditación y la religión.

Cualquier fecha conmemorativa que se celebra en el año, tienen el objetivo de concientizar a las personas sobre temas muy diversos que enfrenta el mundo.

Es importante conocer todo sobre lo que ha marcado a la sociedad a lo largo del tiempo y las nuevas fechas que surgen año tras año, incluyendo más temas de importancia en la sociedad.

¿Qué se celebra hoy, 15 de agosto?

Día Mundial de la Relajación

El Día Mundial de la Relajación pretende recordar a todos que siempre es necesario tomarse un tiempo para alcanzar la tranquilidad y evitar el estrés.

Según el sitio web “Sport Blog” menciona que este día tiene el propósito de generar conciencia sobre la importancia de la salud y el bienestar.

Esta fecha se celebra desde hace más de 10 años en todo el mundo, generando conciencia sobre la importancia de la relajación en la vida diaria.

En las ciudades es muy habitual que los ciudadanos vayan siempre con prisa, muy estresados más allá de su zona de confort.

Por lo tanto, vivir así provoca muchos problemas como: dolores de cabeza, falta de sueño, acidez de estómago o problemas digestivos, sensación de asfixia, mareos.

Una de las soluciones para evitar estos síntomas es hacer deporte, escuchar música, ir a un spa o hacer yoga.

Esto trae múltiples beneficios para la salud como bajar la presión arterial, reducir la tensión muscular, mejorar la calidad del sueño, reducir las hormonas del estrés y mejorar el estado de ánimo.

Día Mundial del Reiki

De acuerdo con el sitio web “díainternacionalde” menciona que este Día Mundial del Reiki conmemora el nacimiento del descubridor de esta disciplina de meditación, el Sensei Mikao Usui.

Reiki es una técnica japonesa utilizada como terapia que se basa en canalizar la energía con las manos con el fin de restablecer el equilibrio físico, mental y espiritual.

Festividad de la Asunción de la Virgen (España)

De acuerdo con el sitio web Cuaresma Egabrense, cada 15 de agosto se conmemora la Asunción de la Virgen, esta es la elevación en cuerpo y alma de la Virgen María.

Las primeras fechas de la Asunción se remontan al siglo IV donde tenía como finalidad celebrar la fiesta de la Memoria de María. Sin embargo, en el siglo VII esta fiesta pasó a ser conocida como Domición o Asunción.

Por tanto, fue el Papa Benedicto XIV quien alentaría la piedad entre el pueblo cristiano en la fiesta de la Asunción.

