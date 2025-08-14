Alana Flores deja callado a David Faitelson; "tu no te prestabas para estos eventos, pero aquí estamos"

El enfrentamiento mediático entre la streamer mexicana Alana Flores y el periodista deportivo David Faitelson continúa siendo tema de conversación en foros de internet, luego de que una nueva controversia surgiera y reavivará el tema entre estas dos figuras del entretenimiento deportivo.

Este duelo se originó luego del evento de box amateur "La Velada del Año 5", organizado por el creador de contenido español, Ibai Llanos, en dónde Faitelson crítico duramente a la streamer, calificándola como una "chica fresa" que se "disfraza de boxeadora".

El espectáculo de boxeo Supernova: Orígenes 2025 tendrá lugar el próximo domingo 17 de agosto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, dónde una de las peleas estelares será la de la influencer Alana Flores contra la actriz Gala Montes.

Alana Flores deja callado a David Faitelson

Durante una conferencia de prensa previa a la exhibición de boxeo "Supernova Strikers 2025", el comentarista de TUDN, David Faitelson comparó a la streamer mexicana con el boxeador Saúl Álvarez, luego de la petición de Flores hizo sobre el peso de Montes durante el combate.

"Se ve que le aprendiste algunas mañas al Canelo", declaró. Así mismo agregó: Porque el Canelo suele hacer eso, suele decir "que se baje 20 kilos, lo deshidrató".

Ante el comentario del periodista, la streamer regiomontana respondió de manera directa y un tanto retadora: "A ti como te encanta hablar de otros también así por hablar, ¿no?", generando un ambiente de tensión entre los presentes y provocando las burlas del público.

Además, la popular figura de Twitch añadió: "Yo pensaba que tú no te prestabas para estos eventos, pero aquí estamos", enfatizando la ironía que la situación representaba, pues en declaraciones realizadas anteriormente por el periodista mexicano, recalcó su desaprobación a formar parte de este tipo de espectáculos.

Finalmente, ante la batalla verbal protagonizada por Faitelson y Flores, Gala Montes comentó entre bromas: "Ya te tocó a ti también", a lo que Faitelson respondió: "ya me tocó a mi también, pero yo tengo una ventaja, yo no subo con ella al ring el domingo".

