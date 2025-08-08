⁠Hijo de AMLO reacciona a memes de su foto en la alberca; “tenía que ser el Chavo del 8”, dice

Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se encuentran bajo la mirada mediática luego de ser vistos vacacionando durante el verano; desde el exótico viaje a Tokio de Andy López Beltrán, hasta la tranquilidad de la playa donde fue captado José Ramón López Beltrán; los llamados ‘herederos de la 4T’ se volvieron blanco de críticas.

En ese sentido, José Ramón López Beltrán, respondió por medio de redes sociales el pasado 7 de agosto a los comentarios generados, tras ser fotografiado vacacionando en la playa con sus hijos, donde aseguró que “no soy funcionario público” y que “tener momentos personales o familiares no es un lujo, es un derecho”.

El hijo mayor de AMLO sostuvo que no tiene ningún cargo ni maneja recursos del gobierno. Aunado a ello, señaló: “llevo años leyendo que ‘no trabajo’, como si guardar silencio fuera lo mismo que no hacer nada. Pero no todo se presume ni todo se publica”.

José Ramón López Beltrán, hijo de AMLO, disfruta de sus vacaciones. Foto: @_JRLB_

⁠Hijo de AMLO reacciona a memes de su foto en la alberca

Luego de las aclaraciones pertinentes sobre la polémica, López Beltrán reaccionó con humor a los memes que inundaron plataformas como ‘X’, donde sus fotos en la alberca tomaron un sentido cómico al colocarlo en diversos escenarios de películas y series.

Para mitigar la ola de críticas sobre sus vacaciones, José Ramón compartió uno de los memes realizados por los internautas, donde aparece en el universo de El Chavo del 8, durante su especial en Acapulco del año 1977.

En la foto se ve a Chespirito, junto a los actores Ramón Valdés y Edgar Vivar conversando a un lado de la alberca, misma donde fue colocada la imagen del primogénito de AMLO. “Pensé que habían sido otros los que me tomaron y filtraron la foto. Tenía que ser el chavo del 8”, escribió en la publicación.

José Ramón López Beltrán reaccionó con humor a los memes en redes sociales. Foto: X

