KFC presenta Ke Sonideros con Sonido La Changa para promocionar sus Ke Miércoles

¿Alguna vez imaginaste que el pollo frito y un buen sonidero podrían ir de la mano? KFC dice que sí, y lo demuestra con la campaña Ke Sonidero, una divertida propuesta llena de sabor y ritmo para impulsar famosos sus Ke Miércoles. Esta fusión deliciosa une el crujiente pollo de la marca con la energía de los ritmos urbanos, gracias a la colaboración con Sonido La Changa y La Coreañera.

Los Ke Miércoles de KFC ahora con “Kumbias”

Estar en un sonidero es sinónimo de fiesta, de comunión y música que no deja de sonar hasta que los pies se rinden. Por otro lado, sentarse a comer del delicioso pollo frito de KFC siempre nos remite al disfrute, a la compañía y despreocupación. Es así como dos mundos que parecían completamente opuestos se mezclan y hacen sonar el verdadero ritmo del Krunch con los Ke Sonideros.

Con el motivo de celebrar la comunidad y el sabor, KFC publicó un video lleno de luces, cumbia y promociones irresistibles, invitando a todos a aprovechar los Ke Miércoles. La magia se logró gracias a la buena vibra de Ramón Rojo Villa, o también conocido por su proyecto Sonido La Changa, quien lleva más de 50 años poniendo a bailar a México y el mundo.

Foto: KFC

Una vez que todos los ingredientes estaban listos, los Ke Sonideros de KFC encendieron la pista con frases originales como: “Kruji pollo al cincuenta y cumbia al 100”, “promo gratis pa’ mi barrio” y “Kumbia se escribe con K de KFC”. Incluso el mismísimo Coronel Sanders se dejó llevar por el ritmo.

Al igual que las nuevas salsas de KFC, , esta colaboración sumó un ingrediente especial: La Coreañera, multiinstrumentista viral en TikTok que ha conquistado la escena sonidera con su estilo único.

Identidad mexicana con sabor a pollo frito

Hoy sabemos que no hay mejor compañero para un Ke Miércoles de KFC que los sonideros. Ahora la ciudad no solo estará acompañada de las cumbias más tumbadas, sino también del crujiente sonido del pollo frito.

Foto: KFC

¿Será que KFC nos sorprenda con un fiestón Ke Sonidero? Porque una vez que descubrimos el ritmo del Krunch, no lo podemos sacar de la cabeza.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.