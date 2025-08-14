Más Información

¿Qué es el caso Odebrecht?; entérate de qué trata el escándalo que ha alcanzado a altos funcionarios

¿Qué es el caso Odebrecht?; entérate de qué trata el escándalo que ha alcanzado a altos funcionarios

Dependieron de ChatGPT; así terminaron perdiendo su vuelo por la visa

Dependieron de ChatGPT; así terminaron perdiendo su vuelo por la visa

Temporada de lluvias en México; ¿cuándo llegará a su fin?

Temporada de lluvias en México; ¿cuándo llegará a su fin?

Simi Fest 2025: lanzan line up oficial el evento en CDMX; Empire of the Sun encabeza cartel

Simi Fest 2025: lanzan line up oficial el evento en CDMX; Empire of the Sun encabeza cartel

Eclipse Lunar 2025: ¿por qué se le llama Luna de sangre?; esto se sabe

Eclipse Lunar 2025: ¿por qué se le llama Luna de sangre?; esto se sabe

En la era digital, la se ha convertido en una herramienta frecuente para resolver dudas rápidas, pero un reciente incidente demuestra que no siempre es una fuente infalible.

Dos creadores de contenido españoles perdieron su viaje a Puerto Rico al confiar en la respuesta errónea de ChatGPT sobre la necesidad de visa, desatando un debate en redes sobre la fiabilidad de estas plataformas para temas migratorios.

Foto: Pexels
Foto: Pexels

Lee también:

La consulta que arruinó un viaje soñado

Mery Caldass y su pareja, conocidos en redes sociales por compartir contenido de estilo de vida y viajes, habían planificado una escapada a Puerto Rico, un destino caribeño que, aunque no es un estado de Estados Unidos, se rige bajo sus leyes y regulaciones migratorias.

Antes de volar, la pareja decidió verificar en ChatGPT si necesitaban algún permiso especial para ingresar. El chatbot les aseguró que podían viajar sin visa ni trámites adicionales, lo que les dio la tranquilidad de preparar su equipaje y dirigirse al aeropuerto sin más gestiones.

La realidad los golpeó en el mostrador de documentación: el personal les informó que, como ciudadanos españoles, debían presentar una visa de no inmigrante o una autorización electrónica ESTA aprobada antes del viaje. Al no contar con ninguno de estos documentos, se les negó el embarque.

El incidente fue narrado por Caldass, donde se le ve visiblemente afectada, llorando y siendo consolada por su pareja. En el clip, la joven admite que normalmente es muy cuidadosa con la organización de sus viajes, pero que esta vez se basó únicamente en la respuesta del chatbot.

El tono del relato osciló entre la frustración y el humor irónico: Caldass incluso sugirió que el error podía ser una “venganza” de la inteligencia artificial, ya que en ocasiones previas le había hablado con rudeza. Sus declaraciones, aunque en parte en tono de broma, evidenciaron una desconfianza creciente hacia la herramienta tras el fallo.

@flexcidine_

Nos quedamos en Tierra

♬ original sound - EL PIPAS

Lee también:

La publicación no tardó en viralizarse: acumuló más de 5 millones de reproducciones, superó los 102 mil “me gusta” y generó más de 2,550 comentarios, muchos de ellos cuestionando la decisión de confiar únicamente en un chatbot para un trámite tan crucial.

El caso ha encendido un debate sobre hasta qué punto es prudente confiar en la inteligencia artificial para información sensible. Aunque plataformas como ChatGPT pueden ofrecer datos útiles y explicaciones detalladas, no tienen acceso a bases de datos gubernamentales en tiempo real y pueden presentar información incompleta o desactualizada.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses