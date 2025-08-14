El cantante de regional mexicano, Christian Nodal, en entrevista con Adela Micha revivió el escándalo amoroso al terminar abruptamente su relación con Cazzu, a pocos meses de dar a luz a su hija Inti y, días después formalizar una relación con Ángela Aguilar.

La entrevista se encuentra acaparando reflectores, pues el cantante de 26 años se sinceró públicamente y por primera vez, relató cómo fue que vivió una de las etapas más turbulentas de su vida personal y profesional. Asimismo confirmó que contrajo nupcias con Ángela en Roma, tan solo 20 días después de terminar su relación con Cazzu.

Sin embargo, la serie de declaraciones y detalles de la vida privada del intérprete de regional mexicano no pasaron inadvertidas entre los internautas, pues rápidamente notaron que la ‘línea de tiempo’ entre lo sucedido y lo dicho por Nodal, no cuadra con lo dicho anteriormente entre los implicados.

Ángela Aguilar y Christian Nodal reaparecen juntos tras cumplir su primer aniversario de casados.

Los mejores memes que dejó la entrevista de Nodal

Como ya es costumbre entre los internautas, el sentido del humor se hizo presente y se desató una ola de memes dedicada a Nodal y Ángela Aguilar.

Usuarios reaccionaron con humor a la entrevista entre Nodal y Adela Micha. Fotos: Redes Sociales.

La indignación se hizo presente entre los usuarios que confirmaron las teorías que lanzaron en 2024 respecto a la relación entre los cantantes de regional mexicano.

Usuarios reaccionaron con humor a la entrevista entre Nodal y Adela Micha. Fotos: Redes Sociales.

Otro de los aspectos que retomaron en esta lluvia de memes, fue que el cantante aseguró que el 'hate' a su esposa en redes sociales, eran campañas pagados.

Usuarios reaccionaron con humor a la entrevista entre Nodal y Adela Micha. Fotos: Redes Sociales.

Las caras de Nodal, también se robaron la atención, pues según los usuarios él mismo se dio cuenta que las fechas no empataban con lo que que estaba contando.

Amo la cara de Nodal cuando se da cuenta que ni a él mismo le cuadran las fechas y ya no puede retractarse pic.twitter.com/r0HSRZhcMY — ☁️ (@suninoureyes_) August 14, 2025

Todos los internautas hicieron las cuentas y llegaron a la conclusión de que los números no fallan.

Usuarios reaccionaron con humor a la entrevista entre Nodal y Adela Micha. Fotos: Redes Sociales.

Las excusas del cantante, mencionando que 'se enamoró', también generó críticas.

Usuarios reaccionaron con humor a la entrevista entre Nodal y Adela Micha. Fotos: Redes Sociales.

