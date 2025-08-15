Más Información

¿Quién era Alejandra Gómez?; muere conductora de TV a los 43 años

Muere conductora Alejandra Gómez; esta fue la última publicación de la presentadora de TV en Instagram

El pasado 14 de agosto el programa “Mañanera Express” dio la noticia del lamentable de la conductora Alejandra Gómez.

Los presentadores expresaron su sentir “Estamos muy tristes, muy consternados porque esta compañera, esta periodista, esta presentadora, falleció […] “Seguimos todos como en esa especie de shock”.

Hasta el momento no se han dado mayor información sobre su muerte.

Cabe mencionar que la presentadora falleció el día de su cumpleaños.

Esta fue la última publicación de Alejandra Gómez en Instagram

En su perfil de Instagram se puede ver a una mujer que amaba su trabajo, disfrutaba de su familia, de viajar y más.

La última publicación de la conductora Alejandra Góméz fue un video donde recitó un texto aparentemente dirigido a niños. En la descripción mencionó que si le pagaran por leer sería muy feliz.

La publicación cuenta con alrededor de 461 me gusta y 184 comentarios, de los cuales conocidos y fanáticos comenzaron a dejar mensajes de condolencia.

