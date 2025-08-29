Más Información

VIDEO: Poncho de Nigris y Adrián Marcelo se enfrentan en el aeropuerto; "bájate, wey, bájate"

Chumel Torres anuncia el regreso de El Pulso de la República; ¿cuándo ver la transmisión?

Sabrina Carpenter lanza 'Tears', nuevo videoclip de su séptimo álbum; ¿por qué despertó gran polémica en redes?

VIDEO: Mujer en CDMX embiste a repartidor con su camioneta; la apodan “Lady Jeep”

¡Atención, Edomex! Estos son los programas del Bienestar que abren registro en septiembre 2025

Una de las personalidades más polémicas en redes sociales, es el comediante mexicano, , quien ganó notoriedad en plataformas como YouTube y Twitter (ahora ‘X’) durante las elecciones del 2012.

A raíz de ello, surgió “” un programa de crítica política conducido por el chihuahuense, donde añadía su característico toque de humor, el cual rápidamente conectó con la audiencia interesada en temas de actualidad.

En el 2016, las transmisiones de “El Pulso de la República” llegaron a la televisión por medio de la señal de HBO, donde se mantuvo al aire hasta el 2020. Tras probar suerte en la televisión, la transmisión del programa regresó a YouTube, donde actualmente su canal supera los dos millones de seguidores.

Chumel Torres anuncia el regreso de El Pulso de la República

En una época donde la controversia se apoderó de la esfera política, el comunicador anunció por medio de redes sociales, el regreso de las transmisiones de “El Pulso de la República”, después de un mes de ausencia en el canal.

Para sorpresa de muchos, este regreso será transmitido en vivo el próximo 1 de septiembre, fecha que coincide con el primer informe presidencial de Claudia Sheinbaum.

Asimismo, invitó a sus seguidores a ser parte de este regreso como público, compartiendo una liga de registro para presenciar el momento: “Si quieres ir a la grabación como parte del público regístrate en este link”, escribió.

