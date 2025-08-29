Chumel Torres anuncia el regreso de El Pulso de la República; ¿cuándo ver la transmisión?

Una de las personalidades más polémicas en redes sociales, es el comediante mexicano, Chumel Torres, quien ganó notoriedad en plataformas como YouTube y Twitter (ahora ‘X’) durante las elecciones del 2012.

A raíz de ello, surgió “El Pulso de la República” un programa de crítica política conducido por el chihuahuense, donde añadía su característico toque de humor, el cual rápidamente conectó con la audiencia interesada en temas de actualidad.

En el 2016, las transmisiones de “El Pulso de la República” llegaron a la televisión por medio de la señal de HBO, donde se mantuvo al aire hasta el 2020. Tras probar suerte en la televisión, la transmisión del programa regresó a YouTube, donde actualmente su canal supera los dos millones de seguidores.