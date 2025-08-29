Más Información

VIDEO: Mujer en CDMX embiste a repartidor con su camioneta; la apodan “Lady Jeep”

VIDEO: Mujer en CDMX embiste a repartidor con su camioneta; la apodan “Lady Jeep”

¡Atención, Edomex! Estos son los programas del Bienestar que abren registro en septiembre 2025

¡Atención, Edomex! Estos son los programas del Bienestar que abren registro en septiembre 2025

Lourdes Ambriz: ¿de qué murió la soprano mexicana?; esto se sabe

Lourdes Ambriz: ¿de qué murió la soprano mexicana?; esto se sabe

Pensión Mujeres Bienestar 2025: A 2 días de concluir el registro, Ariadna Montiel llama a inscribirse; checa aquí los detalles

Pensión Mujeres Bienestar 2025: A 2 días de concluir el registro, Ariadna Montiel llama a inscribirse; checa aquí los detalles

Conavi 2025: ¿qué documentos son necesarios para la visita domiciliaria?; esto se sabe

Conavi 2025: ¿qué documentos son necesarios para la visita domiciliaria?; esto se sabe

En redes sociales causó conmoción entre los usuarios, “”, la mujer que pretendió darse a la fuga en la Ciudad de México, tras haber provocado un choque sobre avenida Paseo de la Reforma, protagonizando una persecución que quedó registrada en .

De acuerdo con una tarjeta informativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron el pasado 27 de agosto. Al registrarse un percance automovilístico, un elemento de tránsito a bordo de una motocicleta, exhortó a la conductora de una Jeep Renegade gris a detenerse, sin embargo la mujer hizo caso omiso a la indicación de la autoridad.

Leer también:

El momento capturó la atención de los internautas. Imagen: Especial
El momento capturó la atención de los internautas. Imagen: Especial

Mujer embiste a repartidor de comida con su camioneta

En el video que rápidamente se volvió viral, se muestra a la conductora de la camioneta, tratando de salirse del carril, mientras el oficial de tránsito le gritaba que estaba pegándole al auto de atrás.

Sin atender a las indicaciones, la mujer aceleró y embistió a un repartidor de Rappi que se encontraba frente a la camioneta, a pesar de que el joven se encontraba en el suelo, la camioneta continuó avanzando por varios metros hasta que fue alcanzada por el policía.

Leer también:

La actitud de la conductora causó indignación en redes sociales, provocando que los usuarios la apodaran "Lady Jeep".

  • "Entonces el protocolo de la policía para detener a una desequilibrada es: 1. conminarla a a que se detenga, 2. insistir 6 veces más"
  • "Al escapar después de aventar intencionalmente el carro el repartidor y depues poner en riesgo la integridad de terceros incluyendo al agente de transito"
  • "Lástima que no es Estados Unidos ya estaría en el pavimento y esposada"
  • "Esto es peor que Lady Racista"
  • "Claro que requiere un castigo ejemplar"
  • "Si se le hizo fácil arrollar a una moto, se le va a hacer fácil hacerlo con un peatón"

Fueron algunas de las opiniones de los usuarios.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses