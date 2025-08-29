VIDEO: Mujer en CDMX embiste a repartidor con su camioneta; la apodan “Lady Jeep”

En redes sociales causó conmoción entre los usuarios, “Lady Jeep”, la mujer que pretendió darse a la fuga en la Ciudad de México, tras haber provocado un choque sobre avenida Paseo de la Reforma, protagonizando una persecución que quedó registrada en video.

De acuerdo con una tarjeta informativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron el pasado 27 de agosto. Al registrarse un percance automovilístico, un elemento de tránsito a bordo de una motocicleta, exhortó a la conductora de una Jeep Renegade gris a detenerse, sin embargo la mujer hizo caso omiso a la indicación de la autoridad.

Leer también: ¿Quién es Cielo Anais?; influencer reta a Abelito a pelear en Supernova Strikers

El momento capturó la atención de los internautas. Imagen: Especial

Mujer embiste a repartidor de comida con su camioneta

En el video que rápidamente se volvió viral, se muestra a la conductora de la camioneta, tratando de salirse del carril, mientras el oficial de tránsito le gritaba que estaba pegándole al auto de atrás.

Sin atender a las indicaciones, la mujer aceleró y embistió a un repartidor de Rappi que se encontraba frente a la camioneta, a pesar de que el joven se encontraba en el suelo, la camioneta continuó avanzando por varios metros hasta que fue alcanzada por el policía.

Leer también: ¿Ovnis en el Popocatépetl?; captan objetos alrededor del volcán y video estremece en X

"Lady Jeep" embiste a un repartidor en Reforma y es detenida: #JusticiaParaRepartidores 😠

Ayer, 27 de agosto, la impunidad al volante se manifestó una vez más en la Ciudad de México. Una conductora a bordo de una camioneta Jeep, con placas PCA 8041, intentó escapar después de un… pic.twitter.com/21nzY2UhzF — #NiUnRepartidorMenos AC (@repartidorr) August 28, 2025

La actitud de la conductora causó indignación en redes sociales, provocando que los usuarios la apodaran "Lady Jeep".

"Entonces el protocolo de la policía para detener a una desequilibrada es: 1. conminarla a a que se detenga, 2. insistir 6 veces más"

"Al escapar después de aventar intencionalmente el carro el repartidor y depues poner en riesgo la integridad de terceros incluyendo al agente de transito"

"Lástima que no es Estados Unidos ya estaría en el pavimento y esposada"

"Esto es peor que Lady Racista"

"Claro que requiere un castigo ejemplar"

"Si se le hizo fácil arrollar a una moto, se le va a hacer fácil hacerlo con un peatón"



Fueron algunas de las opiniones de los usuarios.

También te interesará:

Adultos mayores con INAPAM; ¿cómo inscribirse al programa de Vinculación Productiva para recibir hasta 14 mil pesos?

Eclipse Solar más largo del siglo: conoce la duración del fenómeno astronómico; será visible en varias partes del mundo

Terremoto en Rusia: Abuelita se viraliza tras llevar a su nieto a “conocer” un tsunami; “Nunca había visto uno”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs