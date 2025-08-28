Más Información

¿Quién es Cielo Anais?; influencer reta a Abelito a pelear en Supernova Strikers

Pokémon presenta la megaevolución de Hawlucha; así se ve en Leyendas Pokémon: Z-A

Al ritmo de banda, mujer celebra divorcio saliendo del juzgado; video causa furor en la red

Correos de México suspende envíos a EU por aranceles de Trump; ¿qué otras alternativas hay para enviar paquetes?

Día del Abuelo 2025: Krispy Kreme lanza promoción de donas a 21 pesos; ¿cómo aplica la oferta?

Tras el auge que generó entre los internautas el torneo de box amateur mexicano, Supernova Stickers, algunos creadores de contenido desean sumarse a la próxima edición 2026, retando a distintas personalidades del mundo digital.

Entre los distintos desafíos que se han lanzado en las redes sociales, llamó la atención , quién durante un podcast mencionó entre risas que le gustaría enfrentar en el próximo Supernova a , quién ha acaparado los reflectores en el reality show La Casa de los Famosos.

El influencer participa en la Casa de los famosos. Foto: Televisa.
¿Quién es Cielo Anais?

Cielo Anais es una creadora de contenido y modelo mexicana, originaria de San Luis Potosí, su trayectoria como influencer destaca por su belleza única, mensajes positivos sobre la inclusión y autoestima, inspirando a sus seguidores a través de su historia.

Ha ganado gran notoriedad en redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram donde suma varios millones de seguidores con videos que combinan contenido de entretenimiento, moda, belleza, motivación y salud.

Cielo Anais es originaria de San Luis Potosí. Foto: Instagram
La creadora de contenido es nutrióloga de profesión, por lo que también se dedica a dar consejos sobre salud y bienestar. Gracias a su labor en redes ha colaborado en programas, entrevistas y eventos donde comparte su historia y promueve el bienestar emocional y físico.

Recientemente, compartió que se encuentra por estrenar un proyecto como actriz, pues participó en una serie televisiva y espera que su actuación sea bien recibida entre sus fans.

