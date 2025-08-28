¿Quién es Cielo Anais?; influencer reta a Abelito a pelear en Supernova Strikers

Tras el auge que generó entre los internautas el torneo de box amateur mexicano, Supernova Stickers, algunos creadores de contenido desean sumarse a la próxima edición 2026, retando a distintas personalidades del mundo digital.

Entre los distintos desafíos que se han lanzado en las redes sociales, llamó la atención Cielo Anais, quién durante un podcast mencionó entre risas que le gustaría enfrentar en el próximo Supernova a Abelito, quién ha acaparado los reflectores en el reality show La Casa de los Famosos.

El influencer participa en la Casa de los famosos. Foto: Televisa.

¿Quién es Cielo Anais?

Cielo Anais es una creadora de contenido y modelo mexicana, originaria de San Luis Potosí, su trayectoria como influencer destaca por su belleza única, mensajes positivos sobre la inclusión y autoestima, inspirando a sus seguidores a través de su historia.

Ha ganado gran notoriedad en redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram donde suma varios millones de seguidores con videos que combinan contenido de entretenimiento, moda, belleza, motivación y salud.

Cielo Anais es originaria de San Luis Potosí. Foto: Instagram

La creadora de contenido es nutrióloga de profesión, por lo que también se dedica a dar consejos sobre salud y bienestar. Gracias a su labor en redes ha colaborado en programas, entrevistas y eventos donde comparte su historia y promueve el bienestar emocional y físico.

Recientemente, compartió que se encuentra por estrenar un proyecto como actriz, pues participó en una serie televisiva y espera que su actuación sea bien recibida entre sus fans.

