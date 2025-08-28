Laisha Wilkins trolea a colaborador de Noroña tras pelea de Alito Moreno; esto dijo

Más Información

El pasado 27 de agosto, Alejandro “Alito” Moreno y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se volvieron tendencia en redes sociales al protagonizar una pelea en el pleno.

El enfrentamiento ocurrió al término de la sesión de la Comisión Permanente, mientras los legisladores escuchaban el Himno Nacional, cuando el priista se acercó a Noroña y le reclamó, presuntamente por no dejarlo hablar durante la asamblea, fue cuando ambos comenzaron a forcejear por unos segundos.

En los videos que rápidamente se viralizaron, se muestra cuando y le tiró un golpe en el cuello, mientras el morenista trataba de esquivar el ataque, uno de sus colaboradores se atravesó, lo que provocó la furia del priista quien lo aventó al suelo y lo pateó. Este momento provocó una oleada de reacciones en la red, entre las que destacó una foto publicada por .

Desde memes, hasta temas musicales, el conflicto entre los legisladores se convirtió en el tema del momento, a lo que la comunicadora se sumó con un comentario humorístico que cautivó a los internautas.

Wilkins compartió la foto del colaborador de Noroña (quien fue identificado como Emiliano González), en el piso después de ser golpeado por “Alito” Moreno. “Yo en el amor”, escribió al pie de la imagen para "trolear" a los morenistas, desatando una oleada de risas entre sus seguidores.

La comunicadora reaccionó con humor al tema del momento. Foto: Redes Sociales
  • "Cuando la vida te lanza golpes literales"
  • "Yo, cuando me dicen que se terminó la barbacoa"
  • "Pobrecito, pero si no eres de los que le entra… no te metes, ¿no?"
  • "Si nadie te ayuda a levantarte, pues dime"
  • "Cómo me he reído con ese tipo de verde"
  • "Pero bueno, cada quien corretea la chuleta como mejor puede"
  • "Su primera chambaaa"

Fueron algunos de los comentarios en la publicación.

