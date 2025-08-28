Laisha Wilkins trolea a colaborador de Noroña tras pelea de Alito Moreno; esto dijo

Más Información
Profesor cancela clase por compromiso de Taylor Swift; "no puedo concentrarme y tengo que pensar en ello”
El pasado 27 de agosto, Alejandro “Alito” Moreno y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se volvieron tendencia en redes sociales al protagonizar una pelea en el pleno.
El enfrentamiento ocurrió al término de la sesión de la Comisión Permanente, mientras los legisladores escuchaban el Himno Nacional, cuando el priista se acercó a Noroña y le reclamó, presuntamente por no dejarlo hablar durante la asamblea, fue cuando ambos comenzaron a forcejear por unos segundos.
En los videos que rápidamente se viralizaron, se muestra cuando "Alito" Moreno empujó a Noroña y le tiró un golpe en el cuello, mientras el morenista trataba de esquivar el ataque, uno de sus colaboradores se atravesó, lo que provocó la furia del priista quien lo aventó al suelo y lo pateó. Este momento provocó una oleada de reacciones en la red, entre las que destacó una foto publicada por Laisha Wilkins.
Leer también: Alito vs Noroña: enfrentamiento produce la mejor lluvia de memes; usuarios no perdonan
Laisha Wilkins trolea a colaborador de Noroña tras pelea de Alito Moreno
Desde memes, hasta temas musicales, el conflicto entre los legisladores se convirtió en el tema del momento, a lo que la comunicadora se sumó con un comentario humorístico que cautivó a los internautas.
Wilkins compartió la foto del colaborador de Noroña (quien fue identificado como Emiliano González), en el piso después de ser golpeado por “Alito” Moreno. “Yo en el amor”, escribió al pie de la imagen para "trolear" a los morenistas, desatando una oleada de risas entre sus seguidores.
Leer también: Usuarios dedican corrido a Alito Moreno; tema se vuelve viral tras enfrentamiento con Noroña
- "Cuando la vida te lanza golpes literales"
- "Yo, cuando me dicen que se terminó la barbacoa"
- "Pobrecito, pero si no eres de los que le entra… no te metes, ¿no?"
- "Si nadie te ayuda a levantarte, pues dime"
- "Cómo me he reído con ese tipo de verde"
- "Pero bueno, cada quien corretea la chuleta como mejor puede"
- "Su primera chambaaa"
Fueron algunos de los comentarios en la publicación.
También te interesará:
Adultos mayores con INAPAM; ¿cómo inscribirse al programa de Vinculación Productiva para recibir hasta 14 mil pesos?
Eclipse Solar más largo del siglo: conoce la duración del fenómeno astronómico; será visible en varias partes del mundo
Terremoto en Rusia: Abuelita se viraliza tras llevar a su nieto a “conocer” un tsunami; “Nunca había visto uno”
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dcs