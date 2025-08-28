Más Información

Día del Abuelo 2025: las mejores frases para enviar por WhatsApp hoy, 28 de agosto; esto dice la IA

Usuarios dedican corrido a Alito Moreno; tema se vuelve viral tras enfrentamiento con Noroña

Alito vs Noroña: enfrentamiento produce la mejor lluvia de memes; usuarios no perdonan

Salinas Pliego y Chumel Torres reaccionan a pelea entre Noroña y Alito; esto dijeron

Adultos Mayores con INAPAM: a partir de esta edad puedes registrarte en 2025; no te pierdas los beneficios de esta tarjeta

Este se conmemora el , una fecha donde se destaca su valor en las familias mexicanas, pues su experiencia y sabiduría ha sido para varios, un reflejo del legado que dicta algunas de las tradiciones que se mantienen vivas hasta la actualidad.

Desde 1983, durante el gobierno de Miguel de la Madrid, se estableció que en México se celebraría a los abuelos en esta fecha con el fin de resaltar la etapa de la vejez en la sociedad.

Para quienes viven lejos de sus abuelos, este día será un buen momento para dedicarles palabras de afecto a la distancia y recordarles lo especiales que son, así que a continuación te daremos algunas ideas para enviar por WhatsApp.

Si no puedes pasar esta fecha junto a ellos, un mensaje cambiará su día por completo. Foto: Pexels
Las mejores frases para enviar por WhatsApp este 28 de agosto

Una visita inesperada o un mensaje especial, serán los mejores regalos que puedes compartir con tus abuelos durante este día.

Si las palabras no son lo tuyo, aquí tienes unas ideas que puedes personalizar con el nombre de tus abuelos o añadir algún recuerdo que tengas junto a ellos.

  • "Gracias abuelos por ser ejemplo de amor, paciencia y sabiduría."
  • “Feliz Día de los Abuelos: sus abrazos son los recuerdos más bonitos de mi infancia.”
  • "Porque un abuelo no solo es familia, es un refugio, un maestro y el mejor ejemplo de amor incondicional."
  • "Un abuelo es un pedacito de historia viva y un maestro de vida sin pedir nada a cambio.”
  • “Ser abuelo es tener la dicha de volver a ser niño con permiso.”
  • “El abrazo de un abuelo tiene la magia de hacernos sentir protegidos y amados, sin importar la edad que tengamos.”
  • “Hoy celebramos a quienes con sus historias nos enseñan valores, con sus manos nos brindan apoyo y con su amor nos hacen eternos.”
  • “Gracias por cada consejo, cada anécdota y cada sonrisa: los abuelos son el mejor regalo de la vida.”
  • “Feliz Día de los Abuelos: guardianes de la memoria y del amor eterno.”
  • “La bendición más grande es poder disfrutar de los abuelos en cada etapa de la vida.”
8 trucos para que el celular de tu abuelito sea más fácil de usar. Imagen: Pexels
