¿Ovnis en el Popocatépetl?; captan objetos alrededor del volcán y video estremece en X

La madrugada del 29 de agosto se viralizó un video del volcán Popocatépetl donde se puede observar una serie de objetos extraños alrededor del cráter.

Este avistamiento ha generado muchas dudas e interés entre los internautas, generando teorías de que podrían ser posibles objetos voladores no identificados (OVNIS).

¿Ovnis en el Popocatépetl?

En la plataforma X, la cuenta “Webcams de México”, compartió un video donde se muestran los diferentes objetos que volaban alrededor del volcán de forma extraña, la gran mayoría a gran velocidad.

Esta cuenta ya ha registrado este tipo de avistamientos en diferentes ocasiones. Por este motivo, los usuarios de X se preguntan sobre la posible existencia de vida extraterrestre.

Sin embargo, esta teoría se puede descartar por completo, ya que podría haber otras razones. El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), que se encarga de capturar y monitorear el volcán, ha dado explicaciones de que estos avistamientos son posibles aviones o drones que podrían usarse para investigaciones.

Pero debido a la velocidad con la que viajan estas luces, también podrían ser reflejos de ciertos satélites, meteoros o fenómenos atmosféricos provocados por erupciones volcánicas.

