La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrecerá servicio exclusivo para estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Conoce las rutas, horarios y que plateles participan.

A través del programa "Sendero Seguro: Camino Seguro" impulsado por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, cientos de estudiantes de nivel medio y superior tendrán acceso exclusivo al servicio de RTP para este regreso a clases.

Esta iniciativa ofrece servicio de transporte directo, accesible y seguro a la población estudiantil de escuelas ubicadas en la CDMX. Actualmente, el servicio cubre alrededor de 27 rutas escolares activas en toda la capital metropolitana.

Transporte RTP para estudiantes de la UNAM, IPN y UAM; conoce todas las rutas y horarios. Foto: RTP Sitio Web

¿Qué planteles forman parte del programa "Sendero Seguro"?

Entre los plateles que participan en este programa por parte de la UNAM, se encuentran:

Facultad de Enfermería y Obstetricia (FENO): Metro General Anaya, Universidad, Tasqueña y S.T.E. Nativitas/Xochimilco

Facultad de Arte y Diseño (FAD): Metro Universidad y Tasqueña

FES Zaragoza: Metro Constitución de 1917

Escuela Nacional Preparatoria 1: Tuyehualco

Escuela Nacional Preparatoria 2: Metro Pantitlán, Zaragoza y Guelatao

Escuela Nacional Preparatoria 3: Metro Bosques de Aragón, Martín Carrera, Indios Verdes

Escuela Nacional Preparatoria 4: Metro Tacubaya

Escuela Nacional Preparatoria 5: Estación El Vergel (Tren Ligero) y Cafetales (Metrobús Línea 5)

Escuela Nacional Preparatoria 6: Metro General Ayala

Escuela Nacional Preparatoria 7: Metro Chabacano

Escuela Nacional Preparatoria 8: Metro Mixcoac

CCH Oriente: Metro Santa Marta y Constitución de 1917

CCH Vallejo: Metro Indios Verdes

CCH Sur: Metro Barranca del Muerto

CCH Azcapotzalco: Metro El Rosario

Con la #JefaDeGobierno @ClaraBrugadaM al frente, en @RTP_CiudadDeMex reforzamos el programa Sendero Seguro: Camino Seguro



Este regreso a clases, consulta las rutas exclusivas del Metro a escuelas de nivel medio y superior, para un traslado más seguro.

https://t.co/0Y0HLxy7K6 pic.twitter.com/iHha0kAOOB — Daniel Arcos (@DanielArcosRTP) August 27, 2025

Así mismo entre los planteles que participan en esta iniciativa por parte del IPN, destacan:

Casco Santo Tomas: Metro La Raza

Voca 7: Metro Santa Marta

CET 1: Metro Villa de Aragón

Por otro lado, entre los plateles de la UAM que participan en el programa de "Sendero Seguro" se encuentran:

Azcapotzalco: Metro Ferrería, Tacuba, Rosarío

Cuajimalpa: Metro Tacubaya

Iztapalapa: Metro San Juan, Tepalcates

Xochimilco: Metro Lomas Estrella

Finalmente, los autobuses parten de los planteles a las estaciones más cercanas del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) y viceversa, en horarios estratégicos, sin realizar paradas y con una tarifa de 4 pesos por viaje al mostrar la credencial estudiantil.

