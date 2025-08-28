Más Información

Transporte RTP para estudiantes de la UNAM, IPN y UAM; conoce todas las rutas y horarios

¿Quién es Cielo Anais?; influencer reta a Abelito a pelear en Supernova Strikers

Pokémon presenta la megaevolución de Hawlucha; así se ve en Leyendas Pokémon: Z-A

Al ritmo de banda, mujer celebra divorcio saliendo del juzgado; video causa furor en la red

Correos de México suspende envíos a EU por aranceles de Trump; ¿qué otras alternativas hay para enviar paquetes?

La (RTP) ofrecerá servicio exclusivo para estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Conoce las rutas, horarios y que plateles participan.

A través del programa impulsado por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, cientos de estudiantes de nivel medio y superior tendrán acceso exclusivo al servicio de RTP para este regreso a clases.

Esta iniciativa ofrece servicio de transporte directo, accesible y seguro a la población estudiantil de escuelas ubicadas en la CDMX. Actualmente, el servicio cubre alrededor de 27 rutas escolares activas en toda la capital metropolitana.

Transporte RTP para estudiantes de la UNAM, IPN y UAM; conoce todas las rutas y horarios. Foto: RTP Sitio Web
¿Qué planteles forman parte del programa "Sendero Seguro"?

Entre los plateles que participan en este programa por parte de la UNAM, se encuentran:

  • Facultad de Enfermería y Obstetricia (FENO): Metro General Anaya, Universidad, Tasqueña y S.T.E. Nativitas/Xochimilco
  • Facultad de Arte y Diseño (FAD): Metro Universidad y Tasqueña
  • FES Zaragoza: Metro Constitución de 1917
  • Escuela Nacional Preparatoria 1: Tuyehualco
  • Escuela Nacional Preparatoria 2: Metro Pantitlán, Zaragoza y Guelatao
  • Escuela Nacional Preparatoria 3: Metro Bosques de Aragón, Martín Carrera, Indios Verdes
  • Escuela Nacional Preparatoria 4: Metro Tacubaya
  • Escuela Nacional Preparatoria 5: Estación El Vergel (Tren Ligero) y Cafetales (Metrobús Línea 5)
  • Escuela Nacional Preparatoria 6: Metro General Ayala
  • Escuela Nacional Preparatoria 7: Metro Chabacano
  • Escuela Nacional Preparatoria 8: Metro Mixcoac
  • CCH Oriente: Metro Santa Marta y Constitución de 1917
  • CCH Vallejo: Metro Indios Verdes
  • CCH Sur: Metro Barranca del Muerto
  • CCH Azcapotzalco: Metro El Rosario

Así mismo entre los planteles que participan en esta iniciativa por parte del IPN, destacan:

  • Casco Santo Tomas: Metro La Raza
  • Voca 7: Metro Santa Marta
  • CET 1: Metro Villa de Aragón

Por otro lado, entre los plateles de la UAM que participan en el programa de "Sendero Seguro" se encuentran:

  • Azcapotzalco: Metro Ferrería, Tacuba, Rosarío
  • Cuajimalpa: Metro Tacubaya
  • Iztapalapa: Metro San Juan, Tepalcates
  • Xochimilco: Metro Lomas Estrella

Finalmente, los autobuses parten de los planteles a las estaciones más cercanas del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) y viceversa, en horarios estratégicos, sin realizar paradas y con una tarifa de 4 pesos por viaje al mostrar la credencial estudiantil.

