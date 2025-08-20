Más Información

Morena oculta gastos de Andy; en la opacidad, 96 viajes

Morena oculta gastos de Andy; en la opacidad, 96 viajes

La mañanera de Sheinbaum, 20 de agosto, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 20 de agosto, minuto a minuto

"Nos chocó otro tren"; usuarios relatan cómo ocurrió el descarrilamiento del Tren Maya en Izamal, Yucatán

"Nos chocó otro tren"; usuarios relatan cómo ocurrió el descarrilamiento del Tren Maya en Izamal, Yucatán

Pemex reconoce robo de 50 equipos de respiración en plataforma de Campeche; piratas la asaltaron y escaparon

Pemex reconoce robo de 50 equipos de respiración en plataforma de Campeche; piratas la asaltaron y escaparon

Joven muere tras disparo de policía en punto de revisión en CDMX; el agente fue detenido y video se hace viral

Joven muere tras disparo de policía en punto de revisión en CDMX; el agente fue detenido y video se hace viral

Sin aplausos para Lenia Batres, termina una era en la Corte; Piña, Ríos Farjat y Laynez, los más ovacionados

Sin aplausos para Lenia Batres, termina una era en la Corte; Piña, Ríos Farjat y Laynez, los más ovacionados

El Servicio de Transportes Eléctricos () informó que se concluyeron los trabajos y las pruebas dinámicas de la colocación del juego de cambio de vía en la estación Tasqueña por lo que habrá cambios en la operación.

A partir de hoy, la operación del tren será de la Terminal Xochimilco a Las Torres y el servicio de apoyo de , de la estación Las Torres a Tasqueña.

Y de Tasqueña a Xochimilco el servicio RTP operará a de Tasqueña a Ciudad Jardín y el servicio del tren se reactivará de Ciudad Jardín a Xochimilco.

Lee también

Tren ligero. Foto: Especial
Tren ligero. Foto: Especial

Las modificaciones se realizan con el objetivo de aumentar la capacidad y número de viajes que se realizan en el de 110 mil a 230 mil diariamente.

La inversión es de 200 millones de pesos, y es una obra de cara a que la Ciudad de México será sede de la Copa Mundial de Futbol en el 2026.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses