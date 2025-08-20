El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que se concluyeron los trabajos y las pruebas dinámicas de la colocación del juego de cambio de vía en la estación Tasqueña por lo que habrá cambios en la operación.

A partir de hoy, la operación del tren será de la Terminal Xochimilco a Las Torres y el servicio de apoyo de RTP, de la estación Las Torres a Tasqueña.

Y de Tasqueña a Xochimilco el servicio RTP operará a de Tasqueña a Ciudad Jardín y el servicio del tren se reactivará de Ciudad Jardín a Xochimilco.

Tren ligero. Foto: Especial

Las modificaciones se realizan con el objetivo de aumentar la capacidad y número de viajes que se realizan en el Tren Ligero de 110 mil a 230 mil diariamente.

La inversión es de 200 millones de pesos, y es una obra de cara a que la Ciudad de México será sede de la Copa Mundial de Futbol en el 2026.

