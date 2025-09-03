Más Información

Cronología de la lucha de México-EU contra el narco; Iniciativa Mérida, Entendimiento Bicentenario y acuerdos en el trumpismo

Cronología de la lucha de México-EU contra el narco; Iniciativa Mérida, Entendimiento Bicentenario y acuerdos en el trumpismo

Lorena se intensifica a Huracán categoría 1; prevén lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados

Lorena se intensifica a Huracán categoría 1; prevén lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados

Detienen a militar en Cozumel por presunto abuso sexual a menor; enfrenta cargos de privación ilegal y lesiones

Detienen a militar en Cozumel por presunto abuso sexual a menor; enfrenta cargos de privación ilegal y lesiones

Nueva Suprema Corte revela sueldos de ministros entrantes; Lenia Batres, la que menos salario percibe

Nueva Suprema Corte revela sueldos de ministros entrantes; Lenia Batres, la que menos salario percibe

Lluvias dejan severas afectaciones en Iztapalapa; Línea A del Metro restablece servicio total, sigue el minuto a minuto

Lluvias dejan severas afectaciones en Iztapalapa; Línea A del Metro restablece servicio total, sigue el minuto a minuto

Honestidad es vivir con coherencia entre lo que se piensa y se hace, asegura Sheinbaum; "no es solo decir la verdad", afirma

Honestidad es vivir con coherencia entre lo que se piensa y se hace, asegura Sheinbaum; "no es solo decir la verdad", afirma

El presidente nacional del PRI, , aseguró que su partido se mantiene firme en la defensa de la democracia, las instituciones y las libertades en México, al advertir que “no vamos a permitir jamás que en México se instaure una narcodictadura terrorista y comunista”.

Durante una gira de trabajo en Washington, destacó que ha sostenido reuniones “muy productivas” con distintos actores políticos y diplomáticos, en las que el tema central ha sido la seguridad hemisférica y la construcción de una relación bilateral sólida entre México y Estados Unidos.

“Con paso firme y en reuniones muy productivas, estamos echados para adelante defendiendo lo que de verdad importa: la seguridad hemisférica y una relación bilateral sólida que dé resultados en favor de ambas naciones”, señaló.

Lee también

El dirigente priista enfatizó que el PRI “ sabe gobernar”, y llamó a la ciudadanía a “despertar” frente a los riesgos que, en su visión, enfrenta el país.

Subrayó que México debe seguir siendo una nación de instituciones en la que se respeten la democracia, los derechos humanos, las libertades y la Constitución.

insistió en que la oposición tiene la responsabilidad de mantener un frente firme ante lo que considera intentos por debilitar la vida democrática de la República.

Lee también

Alejandro Moreno durante su visita a EU este miércoles 3 de septiembre de 2025. Foto: Especial
Alejandro Moreno durante su visita a EU este miércoles 3 de septiembre de 2025. Foto: Especial

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses