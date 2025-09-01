El senador de Morena y expresidente de la Cámara alta, Gerardo Fernández Noroña, cuestionó a sus compañeros de bancada Sergio Gutiérrez Luna y Ricardo Monreal Ávila debido a que se le dio la palabra al dirigente priista Alito Moreno durante el primer periodo de sesiones del segundo año de la LXVI Legislatura y la recepción del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

"No bueno, encima Sergio Gutiérrez Luna le da la palabra al reventador de Alito Moreno, que además amenaza que cuando algo no les parezca de lo que se está diciendo, reventarán la sesión. ¿Qué pasa con Sergio Gutiérrez Luna y Ricardo Monreal Ávila?", escribió Fernández Noroña en sus redes sociales.

Posteriormente, el expresidente del Senado volvió a cuestionar a Gutiérrez Luna, al preguntarle en qué parte del reglamento o de la legislación dice que en sesión del Congreso General los coordinadores pueden hablar, pero otro legislador no.

Por tanto, acusó que eso no es una conducción imparcial del Congreso de la Unión, sino una conducción que "permite la provocación y la ofensa y premia a los reventadores".

El aún presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro respondió que en ninguna parte del reglamento se prevé una situación atípica como la que aconteció.

"Ante ello la Presidencia del Congreso debe actuar con serenidad y escuchar el diálogo que tuvieron los coordinadores, con el afán de que la sesión pueda continuar y nos escuchemos todos", aseveró.

Sin embargo, Fernández Noroña insistió en que la presidencia debe resolver situaciones y que premiar reventadores es una pésima manera de conducir la asamblea. "Los amagaron que volverán a reventar la sesión si no les gusta al PRI", reiteró.

Alito Moreno, en tribuna, llamó narcopolíticos a los legisladores de Morena y aseveró que, desde el PRI, jamás se permitirá que el oficialismo "asesine la democracia ni a los opositores".

En su intervención, asimismo, criticó la reforma al Poder Judicial y aseguró que este 1 de septiembre es un día negro para México, ya que el país está de luto "porque ha muerto la justicia en manos de Morena".

