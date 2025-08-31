En medio de múltiples señalamientos, entre ellos la adquisición de una casa de 12 millones de pesos, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, criticó duramente al alcalde de Tepoztlán, Morelos, y lo calificó de "incompetente" en la gestión del impuesto predial.

A través de su cuenta en X, Fernández Noroña explicó que no posee propiedades en el municipio y que, por lo tanto, no debería estar obligado a pagar dicho impuesto.

Para respaldar su declaración, el legislador publicó una fotografía de un recibo de pago que demuestra que la dueña de la propiedad que está pagando, ha cubierto el impuesto correspondiente.

El recibo muestra un pago de 3 mil 777 por concepto de impuesto predial 2025, con un descuento por pronto pago, por lo que el legislador cuestionó si era desorden administrativo o corrupción.

“El alcalde de Tepoztlán es un incompetente. Yo no tengo propiedades en Tepoztlán, por ello no tengo que pagar impuesto predial. La persona dueña de la casa que estoy pagando, ha pagado el predial. ¿Es desorden administrativo o corrupción en Tepoztlán?”, subrayó el legislador.

Post del legislador Gerardo Fernández Noroña. Foto: tomada de la cuenta de X de @fernandeznorona

La casa de Fernández Noroña de 12 mdp en Tepoztlán

El pasado 25 de agosto se dio a conocer que, Fernández Noroña adquirió la propiedad valuada en 12 millones de pesos, ubicada en Tepoztlán.

El periodista Jorge García Orozco reveló en el medio digital Eme Equis que la propiedad fue obtenida con un crédito hipotecario, información que el senador reconoció.

Por medio de su cuenta de X, el legislador defendió que la casa que rentaba en Tepoztlán la está pagando a crédito y reiteró que la información es de consulta pública.

La propiedad de 1201 metros cuadrados con vista a las montañas, cuenta con un enorme patio trasero, 3 recámaras, una cocina, comedor, una sala, una oficina, un espacio donde hace sus "lives" para su canal de YouTube y otro jardín, mostrado por el propio Noroña durante un "house tour" en 2022.

