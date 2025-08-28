Más Información

Alito Moreno solicita a Segob ser integrado al mecanismo de protección tras agresión a Noroña; acusa amenazas y persecución

“Saludos a La Barredora”, le gritan a Adán Augusto en paseo por la CDMX; acude a reunión plenaria de Morena

Localizan sin vida en San Luis Potosí a madre buscadora de Zacatecas; probable responsable ya fue detenido

"Alito" responde a Sheinbaum por compararlo con un porro tras trifulca con Noroña; que la Presidenta se dedique a gobernar, pide

Muere bebé abandonada en baños afuera del Metro UAM-I; IMSS Bienestar informa que la pequeña presentó varias complicaciones

NFL: Los Cowboys enviaron a Micah Parsons a Green Bay; el defensivo firmó un contrato histórico con los Packers

El líder del PRI solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) ser integrado al mecanismo de protección, pues, acusó fue víctima de "amenazas directas" por parte de , , a los que agredió físicamente, de acuerdo con videos.

Además, acusó que no sólo él era amenazado sino también Manuel Añorve, Rubén Moreira, Pablo Angulo Briceño, Erubiel Alonso Que y Carlos Mancilla.

"No vamos a dar un paso atrás ni a quedarnos callados. Vamos a seguir denunciando los abusos del poder y luchando por un México libre, democrático y de leyes", escribió en redes, junto al acuse de que presentó.

El motivo para ser incluido en el mecanismo de protección, de acuerdo con Alito Moreno es "intimidación" y "persecución política del Estado mexicano contra quienes pensamos distinto".

