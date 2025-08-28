Alito Moreno solicita a Segob ser integrado al mecanismo de protección tras agresión a Noroña; acusa amenazas y persecución

Más Información
El líder del PRI Alejandro "Alito" Moreno solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) ser integrado al mecanismo de protección, pues, acusó fue víctima de "amenazas directas" por parte de Gerardo Fernández Noroña, Emiliano González, a los que agredió físicamente, de acuerdo con videos.
Además, acusó que no sólo él era amenazado sino también Manuel Añorve, Rubén Moreira, Pablo Angulo Briceño, Erubiel Alonso Que y Carlos Mancilla.
"No vamos a dar un paso atrás ni a quedarnos callados. Vamos a seguir denunciando los abusos del poder y luchando por un México libre, democrático y de leyes", escribió en redes, junto al acuse de que presentó.
El motivo para ser incluido en el mecanismo de protección, de acuerdo con Alito Moreno es "intimidación" y "persecución política del Estado mexicano contra quienes pensamos distinto".
