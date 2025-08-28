"Alito" responde a Sheinbaum por compararlo con un porro tras trifulca con Noroña; que la Presidenta se dedique a gobernar, pide

El dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, refutó las declaraciones en su contra de la presidenta Claudia Sheinbaum, y la conminó a que se dedique a gobernar en lugar de polarizar y meterse al debate que le corresponde a los partidos políticos y legisladores.

En conferencia de prensa, el senador priista lamentó que la mandataria lo haya comparado con un porro por el altercado que protagonizó con el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, al señalar que es un político serio con posturas firmes “y no nos van a doblar”.

Moreno Cárdenas respondió a la presidenta Sheinbaum que asuma su responsabilidad de gobernar y actúe con congruencia.

“Las declaraciones siempre del Gobierno de la República que generen polarización, nosotros las lamentamos. Yo creo que debe de haber congruencia, yo creo que el debate de la política y de los políticos están en las dirigencias de los partidos y en los congresos y en los políticos.

“Y el que quiera participar en el trabajo político, pues que se vaya a la presidencia de un partido político o que se vuelvan legisladores y desde ahí debatan con los dirigentes del partido, y quien tiene la función clara, contundente, de ejercer el gobierno de Estado mexicano, que se dedique a gobernar”, puntualizó.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la trifulca en el Senado?

En su conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheimbaum aseguró que la trifulca entre el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, "muestra lo que es el PRIAN".

La Mandataria federal señaló acusó una "actitud muy autoritaria" por parte del líder priista a quien comparó con los porros de la UNAM.

