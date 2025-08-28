Más Información

ICE promueve en redes recompensa de 10 mdd por hijo de "El Chapo"; Alfredo Guzmán "debe ser considerado armado y peligroso", dice

Sheinbaum reacciona a trifulca entre Noroña y "Alito" Moreno en el Senado; "muestra lo que es el PRIAN", señala

Continúa Morena con ventaja para renovar diputados en 2027: encuesta

Cártel de Sinaloa infiltró gestión de Quirino y el inicio de la de Rocha Moya

Alito Moreno lo jala y Noroña intenta zafarse; ve aquí en cámara lenta quién inició la trifulca del Senado

Laura Itzel Castillo presidirá el Senado; relevará a Fernández Noroña

Militantes del PRI en apoyo a , presidente nacional del partido tricolor, se concentraron en las inmediaciones de la Glorieta de la Diana, en Paseo de la Reforma, esto luego de su reciente trifulca con el presidente del Senado, .

Entre banderines del PRI, lonas y la consigna de "Alito no estás solo" en apoyo al priista, los militantes se encuentra en espera de su llegada, y la de otros líderes, para movilizarse hacia el .

El pasado 27 de agosto, durante la sesión ordinaria de la Comisión Permanente, el priista y el morenista tuvieron una riña que terminó en golpes.

Los senadores señalaron que ambos comenzaron el pleito verbal, no obstante, Moreno Cárdenas y Fernández Noroña culparon uno al otro de haber dado el primer golpe físico; sin embargo, en un video compartido en cámara lenta se puede ver que Moreno Cárdenas jala del brazo a Noroña mientras esté intentar zafarse, lo que culminó en el enfrentamiento a golpes.

