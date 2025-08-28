Más Información
Anne Hathaway sufre caída durante rodaje de "El diablo viste a la moda 2"; video se viraliza en TikTok
Alito Moreno vs Noroña: 5 cartones de la prensa nacional que retratan la pelea en el Senado; así son las picantes caricaturas
Salinas Pliego y Chumel Torres se mofan de colaborador de Noroña tras salir lesionado en pelea de Alito Moreno; esto dijeron
El pasado 27 de agosto, el priísta Alejandro Moreno sostuvo un altercado con Gerardo Fernández Noroña, luego de que el presidente del Senado supuestamente le negara el uso de la palabra al priista y diera por concluida la sesión.
Durante el término de la sesión de la Comisión Permanente ambos personajes se enfrascaron en un enfrentamiento, generando caos en el Senado.
5 cartones de la prensa nacional que retratan la pelea entre Alito y Noroña
La reciente confrontación no pasó desapercibida para los moneros de la prensa nacional. Con su característico estilo crítico y mordaz, varios caricaturistas retrataron el choque político con ingenio y humor, dando vida a cartones que muestran, desde distintas miradas, la intensidad y el tono de esta pelea legislativa.
Lee también ¿Quién es Emiliano González?; el colaborador de Noroña que se viralizó tras pelea de Alito Moreno
El primero, titulado “Momios” y realizado por el monero Perujo, de El Economista, muestran al priista y al Senador hacerse de palabras con un cartel en alusión a una casa de apuestas de nombre: “Calientes Casino de la República”.
Aunado a ello, se observan los sobrenombres “Máscara vs Cagalera” y un diálogo entre ambos personajes: “¡Te parto tu madre!”, “...U-un soldado y soldada en cada hijo te…”.
En el segundo cartón, compartido por Jejeje Político en la plataforma X, se observa la pelea entre ambos personajes al estilo de un cómic.
Lee también Salinas Pliego y Chumel Torres se mofan de colaborador de Noroña tras salir lesionado en pelea de Alito Moreno; esto dijeron
Asimismo, se aprecia la cachetada que le propina Alito a Noroña, mientras le lanza una frase: “Te estoy pidiendo la palabra, no que te bañes”.
Por su parte, el monero Rictus, de El Financiero, compartió un cartón titulado: "Cámara de Senadores”, donde se observa un ring en el Senado, donde fue participe una pelea, en la que hubo jitomatazos, además de carteles con las leyendas: “¡Narcos!”, “¡Traidores a la patria!”.
El cuarto cartón, titulado: “Porque usted lo pidió”, y hecho por el monero Jabaz, en colaboración con Milenio, muestran a Noroña y Alito caracterizados de titanes, quienes están a punto de combatir en un escenario.
Lee también Alito vs Noroña: enfrentamiento produce la mejor lluvia de memes; usuarios no perdonan
Finalmente, el monero Jerge, de La Jornada, compartió su cartón titulado: “Víctimas”, donde se observa al priísta someter a una persona que se encuentra lesionada. En tanto, Alito Moreno expresó: “¡También le tocó a Noroña y a un fotógrafo!”.
También te interesará:
Día del Abuelo 2025: las mejores frases para enviar por WhatsApp hoy, 28 de agosto; esto dice la IA
Adultos Mayores con INAPAM: a partir de esta edad puedes registrarte en 2025; no te pierdas los beneficios de esta tarjeta
Calendario Pensión Bienestar 2025: ¿cuándo sale el listado de pagos para septiembre?; esto se sabe
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
aosr